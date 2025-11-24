Без мобильной связи и билетов в кино: Кабмин изменил правила "Национального кешбэка"

Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кешбэк".

Изменения вступили в силу с 22 ноября, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, средства, накопленные на карте "Национального кешбэка", можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, на пожертвования для ВСУ и другие благотворительные цели.

Таким образом, средства "Нацкешбека" больше нельзя будет потратить на оплату мобильной связи, а также на билеты на транспорт или в кино, или же на приобретение военных облигаций.

В Минэкономики пояснили, что такие изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу программы "Нацкешбека" с другой государственной программой "Зимняя поддержка".

"Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту "Национального кэшбэка". Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы", – добавили в министерстве.

Всего в программе "Национальный кэшбэк" участвуют более 7,5 млн украинцев, которые получили более 4 млрд грн выплат. Сейчас кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.

Больше новостей в Telegram-канале Бизнес Цензор

Как сообщалось, Кабинет Министров также продлил действие программ "Национальный кешбэк" и "Зимняя поддержка" до 30 июня 2026 года.

В то же время правительство определило, что начисленный за декабрь 2025 года кешбэк участники программы получат в феврале 2026 года, но только "при наличии бюджетных средств по программе". В целом начисление кешбэка получателям в 2026 году прекратят с 1 мая 2026 года.

Напомним, программа "Национальный кешбэк" заработала с 2 сентября 2025 года. Она предусматривает, что покупатели продукции, произведенной в Украине, смогут получать от государства кешбэк 10% от потраченных средств.

Полученный кешбэк можно было тратить на оплату коммунальных услуг, транспорта и услуг мобильной связи, медицинских услуг, услуг спортклубов, кинотеатров, театров, ресторанов, книжных магазинов, приобретение страховых полисов, военных облигаций или помощь ВСУ. Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить за месяц, – 3 тысячи гривен.

Введение этой программы еще в феврале 2024 года анонсировал президент Владимир Зеленский.

Подробнее о программе читайте в нашем материале: "Национальный кешбэк: кто заработает больше всего на госпрограмме по возврату 10% от цены отечественных товаров"