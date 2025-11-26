Надходження від збору за паркування до місцевих бюджетів зросли на 24%, ‒ ДПС

До місцевих бюджетів за січень-жовтень 2025 року надійшло 174,4 млн грн збору за паркування, що на 23,8% більше, ніж за такий самий період 2024 року (140,9 млн грн).

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПС).

Лідери за обсягами сплати:

Одеська область – 62,6 млн грн;

Львівська область – 47 млн грн;

Дніпропетровська область – 43 млн грн;

Івано-Франківська область – 7,2 млн грн.

Наразі організацією та забезпеченням паркування у містах і громадах України займаються 679 суб’єктів господарювання.

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Як повідомлялося, Асоціація міст України (АМУ) наполягає на тому, аби в місцевих бюджетах залишили 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кошти реверсної дотації. Таку позицію організація озвучила після того, як Кабінет Міністрів подав до другого читання проєкт Держбюджету на 2026 рік. В АМУ стверджують, що в урядовій редакції проігноровано доручення Верховної Ради та потреби органів місцевого самоврядування.

У постанові парламенту від 22 жовтня 2025 року прямо зазначалося, що 64% ПДФО мають залишатися у бюджетах територіальних громад. Однак у доопрацьованому проєкті державного бюджету цю вимогу не відобразили.