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Новини Державний бюджет
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Надходження від збору за паркування до місцевих бюджетів зросли на 24%, ‒ ДПС

паркування

До місцевих бюджетів за січень-жовтень 2025 року надійшло 174,4 млн грн збору за паркування, що на 23,8% більше, ніж за такий самий період 2024 року (140,9 млн грн).

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПС).

Лідери за обсягами сплати:

  • Одеська область – 62,6 млн грн;
  • Львівська область – 47 млн грн;
  • Дніпропетровська область – 43 млн грн;
  • Івано-Франківська область – 7,2 млн грн.

Наразі організацією та забезпеченням паркування у містах і громадах України займаються 679 суб’єктів господарювання.

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Як повідомлялося, Асоціація міст України (АМУ) наполягає на тому, аби в місцевих бюджетах залишили 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кошти реверсної дотації. Таку позицію організація озвучила після того, як Кабінет Міністрів подав до другого читання проєкт Держбюджету на 2026 рік. В АМУ стверджують, що в урядовій редакції проігноровано доручення Верховної Ради та потреби органів місцевого самоврядування.

У постанові парламенту від 22 жовтня 2025 року прямо зазначалося, що 64% ПДФО мають залишатися у бюджетах територіальних громад. Однак у доопрацьованому проєкті державного бюджету цю вимогу не відобразили.

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бюджет (2178) податки (2857) паркування (166)
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