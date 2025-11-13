64% ПДФО та реверсна дотація: Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах

Асоціація міст України (АМУ) наполягає на збереженні у місцевих бюджетах 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та коштів реверсної дотації. Таку позицію організація висловила у зв’язку з внесенням Кабінетом Міністрів України до другого читання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який, за словами представників АМУ, проігнорував доручення Верховної Ради та потреби місцевого самоврядування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наше місто" з посиланням на АМУ.

У рішенні парламенту від 22 жовтня 2025 року було чітко визначено, що 64% ПДФО повинні залишатися в бюджетах територіальних громад. Проте в оновленому варіанті держбюджету цю норму не враховано.

АМУ наголошує, що вилучення реверсної дотації негативно вплине на фінансову стабільність сільських і селищних громад. Саме тому асоціація вимагає зберегти ці кошти на місцях.

Окрему увагу організація звертає на питання освітньої субвенції. На думку представників місцевого самоврядування, усі накопичені залишки мають залишитися у громадах для покриття їхніх освітніх потреб. Водночас у проєкті держбюджету-2026 уряд не розподілив між громадами 103,2 млрд грн освітньої субвенції, вилучив 150 млн грн на програму "Нова українська школа" та збільшив фінансування програми "Підвищення престижності праці у сфері освіти" з 53,8 до 59,8 млрд грн.

Також у проєкті зберігається норма, відповідно до якої залишками коштів громад, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпоряджається держава. Проте АМУ наполягає, що ці кошти мають використовувати саме муніципалітети — місцеві ради чи військові адміністрації — зокрема для будівництва житла мешканцям таких громад.

До другого читання уряд передбачив 13 млрд грн додаткової дотації для 992 громад, які зазнали впливу війни, а також зберіг усі інші міжбюджетні трансферти, узгоджені з Асоціацією міст України у першому читанні.

Згідно з оновленим документом, базову дотацію у 2026 році отримають 982 громади на суму 23,3 млрд грн. Реверсну дотацію мають сплатити 203 громади, серед яких 130 — сільські та селищні, на загальну суму 15,5 млрд грн.

АМУ наголошує, що збалансоване фінансування місцевого самоврядування — ключ до розвитку громад і відновлення країни в умовах війни.

Давно уже нет никакого мисцевого самоврядування. Есть клуб по интересам. М деньги громады они тратят на свои интересы. Проведите аудит разпроданного майна громад и куда и кому ушли деньги за это майно. И все станет видно прозрачно и без лабуды.
13.11.2025 09:45 Відповісти
Не вистачає на клумби і стадіони під час війни?
13.11.2025 09:47 Відповісти
Чего вы такие тупые? Какие клумбы, какие стадионы? В карман и только так! А потом директор стадиона или зеленого хозяйства будет рассказывать как у него детишки вытоптали голландский газон или тюльпаны, В зависимости от должности.
13.11.2025 09:52 Відповісти
Вірно! Бо так буде чесно! Що,тільки у столиці можна красти?? А на місцях повинні на заробітну плату жити??? А Новий рік у Малібу??? А "робочі сосни"???
13.11.2025 10:17 Відповісти
 
 