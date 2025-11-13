РУС
Новости Ассоциация городов Украины
64% НДФЛ и реверсная дотация: Ассоциация городов настаивает на сохранении средств в громадах

Ассоциация городов Украины (АГУ) настаивает на сохранении в местных бюджетах 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средств реверсной дотации. Такую позицию организация высказала в связи с внесением Кабинетом Министров Украины во второе чтение проекта Государственного бюджета на 2026 год, который, по словам представителей АГУ, проигнорировал поручение Верховной Рады и потребности местного самоуправления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на АГУ.

В решении парламента от 22 октября 2025 года было четко определено, что 64% НДФЛ должны оставаться в бюджетах территориальных громад. Однако в обновленном варианте госбюджета эта норма не учтена.

АГУ подчеркивает, что изъятие реверсной дотации негативно повлияет на финансовую стабильность сельских и поселковых громад. Именно поэтому ассоциация требует сохранить эти средства на местах.

Ассоциация городов

Отдельное внимание организация обращает на вопрос образовательной субвенции. По мнению представителей местного самоуправления, все накопленные остатки должны остаться в громадах для покрытия их образовательных потребностей. В то же время в проекте госбюджета-2026 правительство не распределило между громадами 103,2 млрд грн образовательной субвенции, изъяло 150 млн грн на программу "Нова українська школа" и увеличило финансирование программы "Підвищення престижності праці у сфері освіти" с 53,8 до 59,8 млрд грн.

Также в проекте сохраняется норма, согласно которой остатками средств громад, находящихся на временно оккупированных территориях, распоряжается государство. Однако АГУ настаивает, что эти средства должны использовать именно муниципалитеты — местные советы или военные администрации — в частности, для строительства жилья жителям таких громад.

Читайте также: Кабмин разрешил местным властям тратить дополнительную дотацию на защиту критической инфраструктуры

Ко второму чтению правительство предусмотрело 13 млрд грн дополнительной дотации для 992 громад, подвергшихся воздействию войны, а также сохранило все другие межбюджетные трансферты, согласованные с Ассоциацией городов Украины в первом чтении.

Согласно обновленному документу, базовую дотацию в 2026 году получат 982 громады на сумму 23,3 млрд грн. Реверсную дотацию должны уплатить 203 громады, среди которых 130 — сельские и поселковые, на общую сумму 15,5 млрд грн.

Читайте также: Доходы местных бюджетов выросли с начала года на 47 миллиардов. Какие налоги собирают больше всего?

АГУ подчеркивает, что сбалансированное финансирование местного самоуправления — ключ к развитию громад и восстановлению страны в условиях войны.

Давно уже нет никакого мисцевого самоврядування. Есть клуб по интересам. М деньги громады они тратят на свои интересы. Проведите аудит разпроданного майна громад и куда и кому ушли деньги за это майно. И все станет видно прозрачно и без лабуды.
13.11.2025 09:45 Ответить
Не вистачає на клумби і стадіони під час війни?
13.11.2025 09:47 Ответить
Чего вы такие тупые? Какие клумбы, какие стадионы? В карман и только так! А потом директор стадиона или зеленого хозяйства будет рассказывать как у него детишки вытоптали голландский газон или тюльпаны, В зависимости от должности.
13.11.2025 09:52 Ответить
Вірно! Бо так буде чесно! Що,тільки у столиці можна красти?? А на місцях повинні на заробітну плату жити??? А Новий рік у Малібу??? А "робочі сосни"???
13.11.2025 10:17 Ответить
 
 