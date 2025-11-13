64% НДФЛ и реверсная дотация: Ассоциация городов настаивает на сохранении средств в громадах

Ассоциация городов Украины (АГУ) настаивает на сохранении в местных бюджетах 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средств реверсной дотации. Такую позицию организация высказала в связи с внесением Кабинетом Министров Украины во второе чтение проекта Государственного бюджета на 2026 год, который, по словам представителей АГУ, проигнорировал поручение Верховной Рады и потребности местного самоуправления.

В решении парламента от 22 октября 2025 года было четко определено, что 64% НДФЛ должны оставаться в бюджетах территориальных громад. Однако в обновленном варианте госбюджета эта норма не учтена.

АГУ подчеркивает, что изъятие реверсной дотации негативно повлияет на финансовую стабильность сельских и поселковых громад. Именно поэтому ассоциация требует сохранить эти средства на местах.

Отдельное внимание организация обращает на вопрос образовательной субвенции. По мнению представителей местного самоуправления, все накопленные остатки должны остаться в громадах для покрытия их образовательных потребностей. В то же время в проекте госбюджета-2026 правительство не распределило между громадами 103,2 млрд грн образовательной субвенции, изъяло 150 млн грн на программу "Нова українська школа" и увеличило финансирование программы "Підвищення престижності праці у сфері освіти" с 53,8 до 59,8 млрд грн.

Также в проекте сохраняется норма, согласно которой остатками средств громад, находящихся на временно оккупированных территориях, распоряжается государство. Однако АГУ настаивает, что эти средства должны использовать именно муниципалитеты — местные советы или военные администрации — в частности, для строительства жилья жителям таких громад.

Ко второму чтению правительство предусмотрело 13 млрд грн дополнительной дотации для 992 громад, подвергшихся воздействию войны, а также сохранило все другие межбюджетные трансферты, согласованные с Ассоциацией городов Украины в первом чтении.

Согласно обновленному документу, базовую дотацию в 2026 году получат 982 громады на сумму 23,3 млрд грн. Реверсную дотацию должны уплатить 203 громады, среди которых 130 — сельские и поселковые, на общую сумму 15,5 млрд грн.

АГУ подчеркивает, что сбалансированное финансирование местного самоуправления — ключ к развитию громад и восстановлению страны в условиях войны.