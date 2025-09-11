Кабмін дозволив місцевій владі витрачати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

Кабінет Міністрів дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на заходи із захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона уточнила, що кошти додаткової дотакцї можна буде використовувати не лише на облаштування укриттів та відновлення пошкоджених об’єктів життєзабезпечення на деокупованих і постраждалих територіях, а й на підвищення безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Своєю чрегою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до пункту 2 розпорядження Кабміну про розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам додано новий напрям використання коштів – заходи із забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів затвердив Програму дій уряду на 2025 рік та вирішив внести її на розгляд Верховної Ради.