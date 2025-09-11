БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін дозволив місцевій владі витрачати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

Кабмін дозволив витрачати додаткову дотацію на захист інфраструктури

Кабінет Міністрів дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на заходи із захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона уточнила, що кошти додаткової дотакцї можна буде використовувати не лише на облаштування укриттів та відновлення пошкоджених об’єктів життєзабезпечення на деокупованих і постраждалих територіях, а й на підвищення безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Своєю чрегою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до пункту 2 розпорядження Кабміну про розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам додано новий напрям використання коштів – заходи із забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів затвердив Програму дій уряду на 2025 рік та вирішив внести її на розгляд Верховної Ради.

дотації (190) захист (36) Кабмін (7938) місцеві бюджети (260) Свириденко Юлія (231)
