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Новини Виплати за народження дитини
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Зеленський підписав закон про створення єдиної бази отримувачів соцвиплат

Зеленський підписав закон про створення єдиної бази отримувачів соцвиплат

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери".

Відповідний законопроєкт №11377 повернули з підписом президента 25 листопада, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 19 вересня.

Закон має врегулювати функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), яка об’єднує всі реєстри, бази даних та інші електронні інформаційні ресурси соціальної сфери, та міститиме дані про отримувачів соціальної підтримки, осіб, які мають право на соціальну підтримку, та надавачів соціальної підтримки.

В уряді пояснювали, що наразі функціонування відповідної Єдиної системи регулюється лише постановою Кабміну, в той час як окремі її складові (Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб тощо) створені відповідно до законів України. Тому і роботу ЄІССС потрібно врегулювати окремим законом.

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Крім того, ухвалення цього закону дозволить провести технічну модифікацію наявних баз даних та реєстрів з дотриманням новітніх інформаційних та управлінських технологій. Адже наразі структури державної системи соціального захисту населення (органи місцевих органів влади та Мінсоцполітики) вимушені при наданні соціальної підтримки користуватись різними програмними продуктами, які подекуди створені понад 20 років тому і суттєво застаріли.

Очікується, що вартість розроблення та впровадження нових підсистем Єдиної системи, а також доопрацювання (модернізація) існуючих підсистем коштуватиме близько 1,5 мільярда гривень до 2027 року, частину цих коштів планують залучити у донорів.

Читайте також: Виплати малозабезпеченим замінять базовою соціальною допомогою з 1 січня: Кабмін схвалив законопроєкт

Як повідомлялося, Кабмін також схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги", який передбачає, що з 1 січня 2026 року всі види соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям від держави замінить базова соціальна допомога.

Автор: 

закон (1556) Зеленський Володимир (2577) соцвиплати (166) Міністерство соціальної політики (691)
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Топ коментарі
+6
А едину базу прокурорів і суддів з інвалідністю він не хоче створити?
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26.11.2025 15:32 Відповісти
+4
А тепер ці папірці не тільки потрібно буде зібрати, а ще потім відсканувати із потрібною якістю і у потрібному форматі, загрузити через інтернет на відповідний сайт і тільки потім, можливо, буде на розгляді...!
І це для людей похилого віку теж буде вимогою, і із їхніми "кнопочними телефонами" і в сільській місцевості без інтернету!
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26.11.2025 15:26 Відповісти
+2
"Чим би дитина не бавилася - лише би не плакала!"
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26.11.2025 15:07 Відповісти
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"Чим би дитина не бавилася - лише би не плакала!"
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26.11.2025 15:07 Відповісти
а ти збирав коли небудь чумадан довідок, копій, папірців?
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26.11.2025 15:14 Відповісти
А тепер ці папірці не тільки потрібно буде зібрати, а ще потім відсканувати із потрібною якістю і у потрібному форматі, загрузити через інтернет на відповідний сайт і тільки потім, можливо, буде на розгляді...!
І це для людей похилого віку теж буде вимогою, і із їхніми "кнопочними телефонами" і в сільській місцевості без інтернету!
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26.11.2025 15:26 Відповісти
оптиміст....
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26.11.2025 15:33 Відповісти
ти затурканий зубожінням песи міст від слова пес
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26.11.2025 15:39 Відповісти
Я до песиків дуже добре відношуся!
Песики навіть кращі за деяких людей...
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26.11.2025 15:45 Відповісти
Є ще версія з таким висновком «аби завагітніла»
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26.11.2025 15:24 Відповісти
А до цього часу міндіч не дозволяв підписати цю чергову декларицію?
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26.11.2025 15:29 Відповісти
А едину базу прокурорів і суддів з інвалідністю він не хоче створити?
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26.11.2025 15:32 Відповісти
хороший госпідар має знати усе про кожного свого барана: шо той їсть, як сере, і чи потрібно йому їсти й надалі, якщо раптом той "захворів", став "порохоботом"...
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26.11.2025 15:59 Відповісти
Думаю, звичайні пенсіонери вже ходять в туалет тільки по-маленькому
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26.11.2025 16:35 Відповісти
А реєстр корупціонерів підписав у 2019 чи не на часі?
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26.11.2025 16:38 Відповісти

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