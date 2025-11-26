МВС призупинило роботу понад сотні торговців автомобілями. Які причини?
В Україні з початку року Головний сервісний центр МВС тимчасово зупинив роботу 106 торгівельних організацій, які займаються продажем транспортних засобів та їхніх комплектуючих.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Основні причини закриття:
- відсутність вивіски та графіка роботи – через це покупці не розуміють, з ким саме укладають угоду;
- оформлення договорів поза межами торгівельного приміщення, що не відповідає вимогам законодавства;
- недотримання правил обліку та документообігу, що підриває прозорість і законність операцій.
Як повідомлялося, на минулому тижні МВС та Кіберполіція поінформували про нову шахрайську схему: у Telegram продають підроблені водійські посвідчення. У Головному сервісному центрі МВС і Кіберполіції наголошують, що така "послуга" є повністю незаконною, а документи, які пропонують зловмисники, не мають жодної юридичної сили.
Правоохоронці повідомляють, що аферисти в месенджері маскуються під керівництво сервісних центрів МВС, використовують справжні фото посадовців для створення довіри, обіцяють видати права без складання іспитів і навіть запевняють у нібито внесенні даних до офіційного реєстру. Окрім цього, вони можуть пропонувати "посвідчення" інших країн, а оплату вимагають переказувати на особисті картки, часто відкриті в іноземних банках.
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