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МВС призупинило роботу понад сотні торговців автомобілями. Які причини?

продаж авто

В Україні з початку року Головний сервісний центр МВС тимчасово зупинив роботу 106 торгівельних організацій, які займаються продажем транспортних засобів та їхніх комплектуючих.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Основні причини закриття:

  • відсутність вивіски та графіка роботи – через це покупці не розуміють, з ким саме укладають угоду;
  • оформлення договорів поза межами торгівельного приміщення, що не відповідає вимогам законодавства;
  • недотримання правил обліку та документообігу, що підриває прозорість і законність операцій.

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Як повідомлялося, на минулому тижні МВС та Кіберполіція поінформували про нову шахрайську схему: у Telegram продають підроблені водійські посвідчення. У Головному сервісному центрі МВС і Кіберполіції наголошують, що така "послуга" є повністю незаконною, а документи, які пропонують зловмисники, не мають жодної юридичної сили.

Правоохоронці повідомляють, що аферисти в месенджері маскуються під керівництво сервісних центрів МВС, використовують справжні фото посадовців для створення довіри, обіцяють видати права без складання іспитів і навіть запевняють у нібито внесенні даних до офіційного реєстру. Окрім цього, вони можуть пропонувати "посвідчення" інших країн, а оплату вимагають переказувати на особисті картки, часто відкриті в іноземних банках.

Автор: 

авто (4446) МВС (533) транспорт (681)
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яке собаче діло ментам до торгівлі? це справа податкової та Держпродспоживслужби (прав споживачів) і сюди вже за грошенятами влізли.
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26.11.2025 17:01 Відповісти
Вівці не стрижені...
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26.11.2025 17:23 Відповісти
і не доєні
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26.11.2025 17:43 Відповісти
я когда то напоролся на таких торгашей.в Одессе.все провели согласно закону,причем тусовались в сервисном центре.а когда сдал документы на регистрацию,оказалось на ней висит долг. потратил килограмы здоровья,прежде чем все уладил.слава богу,долг был небольшой.но после этого урок-нах.все эти хитрые конторы.только официоз.так что правильно трусят.
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26.11.2025 17:43 Відповісти
Правами вже не один рік торгує той "телеграм".Тільки прокинулись
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26.11.2025 18:17 Відповісти

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