МВС та Кіберполіція попереджають про шахраїв: продають у Telegram фальшиві водійські права
У мережі Telegram з’явилися шахраї, які пропонують водійські посвідчення від імені працівників сервісних центрів МВС.
Як повідомляє Головний сервісний центр МВС та Кіберполіції, це повністю незаконно, а документи, які продають шахраї, є фальшивими, інформує Цензор.НЕТ.
Як працюють шахраї
За даними правоохоронців, шахраї у Telegram:
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видають себе за керівництво сервісних центрів МВС;
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використовують реальні фото посадовців;
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обіцяють водійські посвідчення без іспитів;
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гарантують внесення даних до реєстру та навіть пропонують документи інших країн;
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вимагають оплату на особисті картки, часто іноземних банків.
"Усе це — шахрайство! Після оплати ви ризикуєте залишитися і без грошей, і без документів", — попереджають у Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції.
Що потрібно знати кожному
МВС наголошує, що:
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Сервісні центри не продають документи через Telegram, Viber або WhatsApp;
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Оплата послуг здійснюється лише на офіційні реквізити ГСЦ МВС;
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Жодні "обхідні шляхи" не дають легального посвідчення — такі документи фейкові та не відображаються в реєстрах і Дії;
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Використання підроблених документів карається кримінально в Україні та за кордоном;
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Перевіряти інформацію слід лише на офіційному сайті: hsc.gov.ua.
Якщо ви натрапили на шахраїв — повідомляйте Кіберполіцію через цей сервіс.
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