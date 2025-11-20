МВС та Кіберполіція попереджають про шахраїв: продають у Telegram фальшиві водійські права

У мережі Telegram з’явилися шахраї, які пропонують водійські посвідчення від імені працівників сервісних центрів МВС.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС та Кіберполіції, це повністю незаконно, а документи, які продають шахраї, є фальшивими, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працюють шахраї

За даними правоохоронців, шахраї у Telegram:

видають себе за керівництво сервісних центрів МВС;

використовують реальні фото посадовців;

обіцяють водійські посвідчення без іспитів;

гарантують внесення даних до реєстру та навіть пропонують документи інших країн;

вимагають оплату на особисті картки, часто іноземних банків.

"Усе це — шахрайство! Після оплати ви ризикуєте залишитися і без грошей, і без документів", — попереджають у Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції.

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Що потрібно знати кожному

МВС наголошує, що:

Сервісні центри не продають документи через Telegram, Viber або WhatsApp;

Оплата послуг здійснюється лише на офіційні реквізити ГСЦ МВС;

Жодні "обхідні шляхи" не дають легального посвідчення — такі документи фейкові та не відображаються в реєстрах і Дії;

Використання підроблених документів карається кримінально в Україні та за кордоном;

Перевіряти інформацію слід лише на офіційному сайті: hsc.gov.ua.

Якщо ви натрапили на шахраїв — повідомляйте Кіберполіцію через цей сервіс.

Раніше ми повідомляли, що теща головного кіберполіцейського Києва Куліуша після його розлучення обзавелася майном на мільйони.

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