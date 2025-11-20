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Новини Посилення кібербезпеки
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МВС та Кіберполіція попереджають про шахраїв: продають у Telegram фальшиві водійські права

Кіберполіція: шахраї продають фейкові водійські посвідчення

У мережі Telegram з’явилися шахраї, які пропонують водійські посвідчення від імені працівників сервісних центрів МВС.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС та Кіберполіції, це повністю незаконно, а документи, які продають шахраї, є фальшивими, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працюють шахраї

За даними правоохоронців, шахраї у Telegram:

  • видають себе за керівництво сервісних центрів МВС;

  • використовують реальні фото посадовців;

  • обіцяють водійські посвідчення без іспитів;

  • гарантують внесення даних до реєстру та навіть пропонують документи інших країн;

  • вимагають оплату на особисті картки, часто іноземних банків.

"Усе це — шахрайство! Після оплати ви ризикуєте залишитися і без грошей, і без документів", — попереджають у Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції.

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Що потрібно знати кожному

МВС наголошує, що:

  • Сервісні центри не продають документи через Telegram, Viber або WhatsApp;

  • Оплата послуг здійснюється лише на офіційні реквізити ГСЦ МВС;

  • Жодні "обхідні шляхи" не дають легального посвідчення — такі документи фейкові та не відображаються в реєстрах і Дії;

  • Використання підроблених документів карається кримінально в Україні та за кордоном;

  • Перевіряти інформацію слід лише на офіційному сайті: hsc.gov.ua.

Якщо ви натрапили на шахраїв — повідомляйте Кіберполіцію через цей сервіс.

Раніше ми повідомляли, що теща головного кіберполіцейського Києва Куліуша після його розлучення обзавелася майном на мільйони

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шахрайство (1268) посвідчення водія (237) кіберполіція (410)
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20.11.2025 00:37 Відповісти
пiдозра!
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20.11.2025 01:04 Відповісти
Оце новина ..Тільки Геращенко про неї написав у телезі і Цензор ...Меня тжрзают смутниє сомнєнія ,
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20.11.2025 02:10 Відповісти
А в чому проблема? В поліції теж фальшиві посвідчення які не відповідають постанові 1137,їм же це не заважає "працювати".
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20.11.2025 07:04 Відповісти
 
 