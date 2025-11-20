МВД и Киберполиция предупреждают о мошенниках: продают в Telegram фальшивые водительские права
В сети Telegram появились мошенники, которые предлагают водительские удостоверения от имени сотрудников сервисных центров МВД.
Как сообщает Главный сервисный центр МВД и Киберполиции, это полностью незаконно, а документы, которые продают мошенники, являются поддельными, информирует Цензор.НЕТ.
Как работают мошенники
По данным правоохранителей, мошенники в Telegram:
-
выдают себя за руководство сервисных центров МВД;
-
используют реальные фото чиновников;
-
обещают водительские удостоверения без экзаменов;
-
гарантируют внесение данных в реестр и даже предлагают документы других стран;
-
требуют оплату на личные карты, часто иностранных банков.
"Все это — мошенничество! После оплаты вы рискуете остаться и без денег, и без документов", — предупреждают в Главном сервисном центре МВД и Киберполиции.
Что нужно знать каждому
МВД подчеркивает, что:
-
Сервисные центры не продают документы через Telegram, Viber или WhatsApp;
-
Оплата услуг осуществляется только на официальные реквизиты ГСЦ МВД;
-
Никакие "обходные пути" не дают легального удостоверения — такие документы являются фальшивыми и не отображаются в реестрах и Дии;
-
Использование поддельных документов наказывается уголовным наказанием в Украине и за рубежом;
-
Проверять информацию следует только на официальном сайте: hsc.gov.ua.
Если вы наткнулись на мошенников — сообщайте в Киберполицию через этот сервис.
Ранее мы сообщали, что теща главного киберполицейского Киева Кулиуша после его развода обзавелась имуществом на миллионы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль