Новости Усиление кибербезопасности
504 4

МВД и Киберполиция предупреждают о мошенниках: продают в Telegram фальшивые водительские права

Киберполиция: мошенники продают фейковые водительские удостоверения

В сети Telegram появились мошенники, которые предлагают водительские удостоверения от имени сотрудников сервисных центров МВД.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД и Киберполиции, это полностью незаконно, а документы, которые продают мошенники, являются поддельными, информирует Цензор.НЕТ.

Как работают мошенники

По данным правоохранителей, мошенники в Telegram:

  • выдают себя за руководство сервисных центров МВД;

  • используют реальные фото чиновников;

  • обещают водительские удостоверения без экзаменов;

  • гарантируют внесение данных в реестр и даже предлагают документы других стран;

  • требуют оплату на личные карты, часто иностранных банков.

"Все это — мошенничество! После оплаты вы рискуете остаться и без денег, и без документов", — предупреждают в Главном сервисном центре МВД и Киберполиции.

Что нужно знать каждому

МВД подчеркивает, что:

  • Сервисные центры не продают документы через Telegram, Viber или WhatsApp;

  • Оплата услуг осуществляется только на официальные реквизиты ГСЦ МВД;

  • Никакие "обходные пути" не дают легального удостоверения — такие документы являются фальшивыми и не отображаются в реестрах и Дии;

  • Использование поддельных документов наказывается уголовным наказанием в Украине и за рубежом;

  • Проверять информацию следует только на официальном сайте: hsc.gov.ua.

Если вы наткнулись на мошенников — сообщайте в Киберполицию через этот сервис.

мошенничество (1301) водительские права (156) киберполиция (332)
