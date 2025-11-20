МВД и Киберполиция предупреждают о мошенниках: продают в Telegram фальшивые водительские права

В сети Telegram появились мошенники, которые предлагают водительские удостоверения от имени сотрудников сервисных центров МВД.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД и Киберполиции, это полностью незаконно, а документы, которые продают мошенники, являются поддельными, информирует Цензор.НЕТ.

Как работают мошенники

По данным правоохранителей, мошенники в Telegram:

выдают себя за руководство сервисных центров МВД;

используют реальные фото чиновников;

обещают водительские удостоверения без экзаменов;

гарантируют внесение данных в реестр и даже предлагают документы других стран;

требуют оплату на личные карты, часто иностранных банков.

"Все это — мошенничество! После оплаты вы рискуете остаться и без денег, и без документов", — предупреждают в Главном сервисном центре МВД и Киберполиции.

Что нужно знать каждому

МВД подчеркивает, что:

Сервисные центры не продают документы через Telegram, Viber или WhatsApp;

Оплата услуг осуществляется только на официальные реквизиты ГСЦ МВД;

Никакие "обходные пути" не дают легального удостоверения — такие документы являются фальшивыми и не отображаются в реестрах и Дии;

Использование поддельных документов наказывается уголовным наказанием в Украине и за рубежом;

Проверять информацию следует только на официальном сайте: hsc.gov.ua.

Если вы наткнулись на мошенников — сообщайте в Киберполицию через этот сервис.

