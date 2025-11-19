Незаконно получил инвалидность и соцвыплаты, которые проиграл в онлайн-казино: разоблачен сын мэра Умани, - Нацполиция. ФОТО

Сын мэра одного из городов Черкасской области, не имея никаких медицинских оснований, с помощью поддельных документов добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь. Установлено, что большую часть полученных средств он проиграл в онлайн-казино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В Нацполиции не называют личность мужчины, но, по данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет о сыне городского головы города Умань Черкасской области.

Сын мэра Умани незаконно получил инвалидность

Оформление инвалидности

Чтобы оформить инвалидность, мужчина по предварительному сговору с отдельными медицинскими работниками организовал изготовление фальсифицированного направления на МСЭК. На основании этого документа медико-социальная экспертная комиссия безосновательно присвоила ему вторую группу инвалидности бессрочно.

Отмечается, что Национальная полиция уже аннулировала незаконно оформленную инвалидность и задокументировала все обстоятельства ее назначения.

Статус ВПЛ

Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты.

Сообщение о подозрении

В рамках расследования проведены обыски, изъята финансовая документация, материалы МСЭК, данные банковских счетов, поддельные справки и другие доказательства. Выводы медико-социальных экспертиз и судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что установленная фигуранту инвалидность была необоснованной и не соответствовала его реальному состоянию здоровья.

Мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 1 и ч. 2 ст. 190) Уголовного кодекса Украины. Полиция также проверяет возможную причастность медицинских работников, которые могли быть вовлечены в схему.

Досудебное расследование продолжается.

Топ комментарии
Сама хвора країна в світі...кожен другий чиновник інвалід, кожен третій на пенсії у 40 років.
19.11.2025 15:40 Ответить
Казковий довбойоб, убд ще не встиг оформити?
19.11.2025 15:27 Ответить
Нічого
19.11.2025 15:33 Ответить
Представляю. что с ним папа-мэр сделает, когда узнает..
19.11.2025 15:28 Ответить
Нічого
19.11.2025 15:33 Ответить
яблуко від яблуні…
19.11.2025 15:58 Ответить
бо мер Умані не папа, а мама
📣Син мера Умані, він же "уманський принц"🤴 (як його прозвали у народі) Назар Плетньов нарешті отримав підозру! 👏З цим і вітаємо його та його матір-мера Умані Ірину Плетньову

попередній мер Умані
Олекса́ндр Володи́мирович Цебрій (https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 4 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974, м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C Умань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР - https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2024 2024) - український підприємець та громадський діяч, міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C Умані у 2015-2020 роках, військовослужбовець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%A6 учасник російсько-української війни, що загинув у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (посмертно, 2024).
у 2020 р. місцева ТВК зняла його з виборів. Також, за його словами, територіальна виборча комісія зареєструвала двох «клонів» Цебріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
19.11.2025 16:20 Ответить
Від партії "за майбах", ригівська шльондра. Цікаво, і хто проголосував за цю підараску?
19.11.2025 17:15 Ответить
яценко призначив її. Ви наче не знаєте, як в нас проісходят "вибори"
19.11.2025 19:28 Ответить
У нас таких інвалідів півкраїни. Смт Іванків. Там всі покупляли інвалідність сім'ями.
19.11.2025 15:43 Ответить
Антоха ковиряє під Ірку, яку сам же і поставив меркою..
19.11.2025 15:55 Ответить
а вона як раз з каліфорнійщини повернулася, ( з бабкою Гальою, котра має бути "на домашці") буде тепер трохи клопоту..
19.11.2025 15:57 Ответить
а чому той інвалід в військовій формі?
19.11.2025 16:01 Ответить
та в нього мабуть і УБД є...чого б не оформить, якщо папа при владі
19.11.2025 16:13 Ответить
сумніваюсь по статусу УБД... не так легко отримати, як інвалідність, якщо не був в офіційно в Армії
19.11.2025 17:30 Ответить
мама...
19.11.2025 19:29 Ответить
Закладаюсь - все рівно не побачимо цього хлопа в окопі,суд дасть умовно й якійсь сімволічний штраф!
19.11.2025 16:01 Ответить
І ні слова про тих, хто за грошики видає ці липові інвалідності. Не беруть тоді, коли не дають.
19.11.2025 16:16 Ответить
 
 