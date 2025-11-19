Незаконно получил инвалидность и соцвыплаты, которые проиграл в онлайн-казино: разоблачен сын мэра Умани, - Нацполиция. ФОТО

Сын мэра одного из городов Черкасской области, не имея никаких медицинских оснований, с помощью поддельных документов добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь. Установлено, что большую часть полученных средств он проиграл в онлайн-казино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В Нацполиции не называют личность мужчины, но, по данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет о сыне городского головы города Умань Черкасской области.

Оформление инвалидности

Чтобы оформить инвалидность, мужчина по предварительному сговору с отдельными медицинскими работниками организовал изготовление фальсифицированного направления на МСЭК. На основании этого документа медико-социальная экспертная комиссия безосновательно присвоила ему вторую группу инвалидности бессрочно.

Отмечается, что Национальная полиция уже аннулировала незаконно оформленную инвалидность и задокументировала все обстоятельства ее назначения.

Статус ВПЛ

Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты.

Сообщение о подозрении

В рамках расследования проведены обыски, изъята финансовая документация, материалы МСЭК, данные банковских счетов, поддельные справки и другие доказательства. Выводы медико-социальных экспертиз и судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что установленная фигуранту инвалидность была необоснованной и не соответствовала его реальному состоянию здоровья.

Мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 1 и ч. 2 ст. 190) Уголовного кодекса Украины. Полиция также проверяет возможную причастность медицинских работников, которые могли быть вовлечены в схему.



Досудебное расследование продолжается.