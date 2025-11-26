"Нафтогаз" знайшов 70% коштів на імпорт газу, решту намагається залучити у США, – Корецький

НАК "Нафтогаз України" вже забезпечив 70% фінансування для додаткового імпорту газу протягом зими, решту 30% компанія намагатиметься залучити у США.

Про це голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький розповів агентству Associated Press.

За його Корецького, без урахування завданих російськими атаками збитків Україні потрібно було б імпортувати від 2 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік. Але через наслідки серії масованих ударів по об'єктах газовидобутку у жовтні Україні потрібно імпортувати додатково 4,4 млрд кубометрів газу вартістю приблизно $2 мільярди.

Голова "Нафтогазу" розповів, що компанія вже знайшла 70% цих коштів, переважно за рахунок європейських позик та кількох грантів.

Корецький додав, що решту 30% коштів "Нафтогаз" намагається залучити у вигляді позики від Міжнародної корпорації фінансування розвитку США, Експортно-імпортного банку США та ще однієї урядової американської фінансової установи.

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Раніше "Нафтогаз" не залучав позик у США, а час зараз має вирішальне значення, зауважив голова компанії.

"Ці гроші були потрібні позавчора. Потрібен час, щоб купити, привезти, доставити, прокачати, відпустити (газ, – ред.)", – сказав Корецький.

Він додав, що наразі "Нафтогаз" імпортує 25-30 мільйонів кубометрів газу на добу, щоб уникнути необхідності здійснювати великі та раптові закупівлі, що могло б позначитися на цінах на європейському ринку.

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Як повідомлялоя, минулого тижня група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року.

Профінансувати закупівлю додаткових обсягів газу за цією угодою допоможе експортно-кредитна агенція Польщі KUKE, що дозволить "Нафтогазу" купувати газ на умовах післяплати.

Від початку року група "Нафтогаз" в партнерстві з польським концерном Orlen вже поставила в Україну близько 450 млн кубометрів американського LNG.

Нагадаємо, російські обстріли від початку жовтня вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими, повідомляло агентство Bloomberg.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати більше 4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2 млрд.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.