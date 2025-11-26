Гривня зміцнилася після рекордного падіння: Нацбанк встановив курс долара на четвер

Гривня зміцнилася після рекордного падіння щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 27 листопада, на рівні 42,2987 грн/$. Напередодні, 26 листопада, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,4015 грн/$.

Водночас курс гривні до євро майже не змінився і становить 48,9481 грн за євро. 2 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.