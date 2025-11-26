Сума гривневих вкладів українців у банках вперше перевищила 1 трильйон. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 листопада 2025 року загальний обсяг вкладів фізичних осіб у банках України сягнув 1,53 трлн грн, за жовтень ця сума зросла на 19,4 млрд грн.

При цьому кошти українців на рахунках у гривні вперше перевищили позначку в 1 трлн грн, повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

вклади у національній валюті перевищують 1,01 трлн грн ‒ це на 12,2 млрд грн більше, ніж було на початку жовтня 2025 року;

вклади в іноземній валюті дорівнюють 524,6 млрд грн ‒ приріст за місяць склав 7,2 млрд грн.

Згідно із повідомленням, частка ФОП серед вкладників на цю дату становила 3,1%, а у загальній сумі депозитів ‒ 11,5%. Їхні заощадження дорівнювали 176,6 млрд грн, і всі ці кошти підпадають під гарантії Фонду.

Статистика також вказує на суттєву концентрацію заощаджень: 56,89% українців зберігають у банках суми до 200 тис. грн. Водночас понад половину всіх депозитних коштів ‒ 51,02% ‒ розміщено на рахунках із залишками більш як 600 тис. грн, хоча таких клієнтів лише 0,6%.

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Переважна частина вкладників тримає гроші на рахунках до запитання ‒ їхня частка становить 70,24%. Строкові депозити займають 29,76%, найбільше з них припадає на вклади до трьох місяців (17,21%). Депозити на термін понад рік формують лише 0,74% загальної суми, додали у Фонді гарантування.

Як повідомлялося, 28 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 14097, що передбачає тимчасове підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%. Нова ставка почне діяти з 1 січня 2026 року і триватиме до завершення І кварталу 2027 року, причому сплата податків відбуватиметься щоквартально. Це вже третя поспіль ініціатива парламенту щодо суттєвого зростання податкового тиску на банківський сектор.