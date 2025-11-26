Україна відновила переговори про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами, – Bloomberg

Уряд України та власники ВВП-варантів, виплати за якими прив'язані то темпів економічного зростання, відновили переговори щодо умов реструктуризації цих цінних паперів.

Група інвесторів у ці папери на чолі з хедж-фондами підписала цього тижня угоди про нерозголошення, щоб вступити у так звані "обмежені" переговори, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Термін "обмежені" означає, що переговори передбачають обмін непублічною інформацією. Зазвичай, це також передбачає тимчасові обмеження на продаж цінних паперів, оскільки обговорювані теми можуть бути чутливими для ринку.

Серед власників варантів – хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group. Їх консультують Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners Inc.

У вівторок ВВП-варранти України торгувалися за ціною вище 91 цента за долар номіналу, з початку року вони подорожчали приблизно на 20%.

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Як повідомлялося, з 16 жовтня по 5 листопада відбувся другий раунд переговорів з членами спеціального комітету, до якого входять інституційні інвестори – власники близько 35% ВВП-варантів України. Проте домовитися про прийнятні для обох сторін умови реструктуризації боргу знову не вдалось, повідомляли у Мінфіні.

Перший раунд закритих переговорів з власниками ВВП-варантів України відбувся 15-23 квітня 2025 року і також завершився без досягнення угоди. У Мінфіні сподівалися домовитися про реструктуризацію цього боргу до кінця поточного року.

Що відомо про ВВП-варанти України

ВВП‑варанти (зараз на руках в інвесторів перебувають такі цінні папери номінальною вартістю $2,6 млрд) були випущені під час боргової угоди 2015 року, коли інвестори списали Україні 20% зовнішнього боргу. Платежі за ними залежать від динаміки зростання ВВП країни у 2019-2038 роках, проте через два календарні роки – тобто між 2021 та 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік нижчий за 3% або реальний ВВП менший за $125,4 млрд, то виплат за паперами не передбачено. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.

У травні 2021 року Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами у розмірі $40,75 млн, з урахуванням показника ВВП за 2019 рік. У 2024 році Україна виплатила власникам ВВП-варантів $200,6 млн ($130,1 млн за згоду змін умов та відсотки, а також відстрочену суму платежу та відсотки на суму $70,5 млн за зростання ВВП у 2021 році.

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Влітку цього року Україна відмовилась здійснити виплати власникам ВВП-варантів за результатами зростання ВВП у 2023 році, коли він підскочив на 5,3% після обвалу у 2022 році. Сума платежу мала становити $665,45 млн.

У Мінфіні тоді нагадували, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.