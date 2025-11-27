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Новини Безпека США
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Пентагон звинуватив Alibaba у наданні військової допомоги Китаю

alibaba

Пентагон дійшов висновку, що Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. та BYD Co. варто додати до переліку компаній, які, на думку відомства, сприяють китайським військовим. Про це йдеться в листі до Конгресу, надісланого приблизно за три тижні до того, як Дональд Трамп і Сі Цзіньпін погодили широке торговельне перемир’я.

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ був адресований головам комітетів із питань збройних сил Палати представників і Сенату. Його 7 жовтня направив заступник міністра оборони США Стівен Файнберг.

Наразі незрозуміло, чи були ці компанії офіційно внесені до так званого списку 1260H Пентагону. Хоча він не має прямих юридичних наслідків, його розглядають як серйозний сигнал для американських інвесторів.

Файнберг зазначив, що ці три компанії разом із п’ятьма іншими — Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd., RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. та Zhongji Innolight Co. — мають бути включені до списку 1260H, який визначає підприємства, пов’язані з китайськими військовими та такі, що діють у США. Перелік оновлюють щороку, і в останній версії, оприлюдненій у січні ще до вступу Трампа на посаду, цих компаній не було.

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Листа підготували до саміту Трампа і Сі Цзіньпіна 30 жовтня в Південній Кореї, де сторони домовилися про пакет заходів, зокрема зниження тарифів і тимчасове призупинення окремих обмежень експортного контролю. Речник Пентагону не відповів на запит журналістів про коментар.

Водночас МЗС Китаю заявило, що Пекін "послідовно виступає проти практики США щодо надмірно широкого визначення національної безпеки, встановлення дискримінаційних списків під різними приводами та невиправданого придушення китайських підприємств".

Як повідомлялося, Китай призупинив дію обмежень на постачання до США низки стратегічних матеріалів і мінералів, які були заборонені до експорту з грудня 2024 року. Йдеться про галій, германій, сурму, надтверді матеріали та низку рідкісноземельних металів.

Автор: 

Китай (2394) Пентагон (93) США (5629)
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Топ коментарі
+5
Всюди той всюдисущий АліБаба.
Мало його тут?
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27.11.2025 11:03 Відповісти
+5
оце новина: китайські компанії можуть допомагати китайській армії
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27.11.2025 11:06 Відповісти
+4
дивно було б якби китайські компанії не співпрацювали із власними військовими ... якийсь дивний привід для наїзду 🤔 це типу наїхати на Боїнг що він з Пентагоном співпрацює 🤣
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27.11.2025 11:08 Відповісти
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єрмака звинуватив?
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27.11.2025 11:02 Відповісти
Всюди той всюдисущий АліБаба.
Мало його тут?
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27.11.2025 11:03 Відповісти
Колись один знайомий іностранець приїхав в Україну, це був рік 2003й десь. Він трошки знав російську і нормально англійську, то запитав мене хто хазяїн мережі магазинів "Цілодобово", мабуть багата людина, бо вони скрізь. Так само і Єлдак - Алібаба, він вєздєсущ
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27.11.2025 11:10 Відповісти
оце новина: китайські компанії можуть допомагати китайській армії
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27.11.2025 11:06 Відповісти
дивно було б якби китайські компанії не співпрацювали із власними військовими ... якийсь дивний привід для наїзду 🤔 це типу наїхати на Боїнг що він з Пентагоном співпрацює 🤣
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27.11.2025 11:08 Відповісти
Проти виробника Мavic компанії DJI ввели санкції за те що вони продають дрони китайської поліції. Це насправді допомогло значно зменшити частку DJI на світовому ринку.
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27.11.2025 11:25 Відповісти
І вводити санкції проти російських нафтових компаній тоді теж дивно.
Що тут такого, що нафтові гроші йдуть на озброєння ВСРФ?
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27.11.2025 11:57 Відповісти
нук так підвязали б китайські компанії до кацапських військових (що абсолютно неважко зробити бо приводів купа), і все було б логічно з санкціями, а які притензії у американців до НОАК?
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27.11.2025 12:36 Відповісти
Захід завжди поширював у диких країнах тезу про те, що "патріотизм" це гірше педофілії та зоофілії. На жаль, це відобразилося і в Україні. Це послаблює ворогів, але може вдарити бумерангом.
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27.11.2025 11:11 Відповісти
Рашка поширила тезу "слуга народу".
І що гірше вийшло для країни:"патріотизм" від Заходу,а чи "слуга народу" від рашки?
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27.11.2025 11:33 Відповісти
і тепер і них всякі ...філії керують всім і спробуй щось сказати проти, то звинуватять і всіх гріхах.
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27.11.2025 11:37 Відповісти
А далекоглядні українці будуть спонсорувати китайців скупляючи хлам на дочірніх сайтах алі
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27.11.2025 11:40 Відповісти
всі і все в Китаї так чи інакше працює на уряд Китаю, отже як наслідок армію в тому числі
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27.11.2025 11:42 Відповісти
Ох уж цей Алі-Баба... 😁
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27.11.2025 11:54 Відповісти
А як може бути інакше в таких країнах як рф.північна корея.кнр,іран?....І ніби дорослі люди)
О, дивися кака на дорозі,так спокійно потрібно провезти наукове обгрунтування, що це саме какаха ,а не самородок золота!
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27.11.2025 12:28 Відповісти
Трамп вже був забороняв китайцям в США навчатися. Дуже швидко передумав.
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27.11.2025 12:57 Відповісти

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