Пентагон звинуватив Alibaba у наданні військової допомоги Китаю

Пентагон дійшов висновку, що Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. та BYD Co. варто додати до переліку компаній, які, на думку відомства, сприяють китайським військовим. Про це йдеться в листі до Конгресу, надісланого приблизно за три тижні до того, як Дональд Трамп і Сі Цзіньпін погодили широке торговельне перемир’я.

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ був адресований головам комітетів із питань збройних сил Палати представників і Сенату. Його 7 жовтня направив заступник міністра оборони США Стівен Файнберг.

Наразі незрозуміло, чи були ці компанії офіційно внесені до так званого списку 1260H Пентагону. Хоча він не має прямих юридичних наслідків, його розглядають як серйозний сигнал для американських інвесторів.

Файнберг зазначив, що ці три компанії разом із п’ятьма іншими — Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd., RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. та Zhongji Innolight Co. — мають бути включені до списку 1260H, який визначає підприємства, пов’язані з китайськими військовими та такі, що діють у США. Перелік оновлюють щороку, і в останній версії, оприлюдненій у січні ще до вступу Трампа на посаду, цих компаній не було.

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Листа підготували до саміту Трампа і Сі Цзіньпіна 30 жовтня в Південній Кореї, де сторони домовилися про пакет заходів, зокрема зниження тарифів і тимчасове призупинення окремих обмежень експортного контролю. Речник Пентагону не відповів на запит журналістів про коментар.

Водночас МЗС Китаю заявило, що Пекін "послідовно виступає проти практики США щодо надмірно широкого визначення національної безпеки, встановлення дискримінаційних списків під різними приводами та невиправданого придушення китайських підприємств".

Як повідомлялося, Китай призупинив дію обмежень на постачання до США низки стратегічних матеріалів і мінералів, які були заборонені до експорту з грудня 2024 року. Йдеться про галій, германій, сурму, надтверді матеріали та низку рідкісноземельних металів.