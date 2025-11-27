Центробанк Росії вперше розпочав продавати золото зі своїх резервів, ‒ розвідка

Центральний банк Росії вперше почав напряму продавати золото зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, державних компаній і окремих інвестиційних структур.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Для російського регулятора такий крок є вимушеним: золото фактично стає інструментом підтримки рубля, закриття дефіциту ліквідності корпорацій і покриття бюджетних потреб на тлі швидкого вичерпання інших ресурсів. До 2025 року Центробанк РФ не продавав золото комерційним учасникам ринку, а лише приймав його від Міністерства фінансів, поступово збільшуючи власні запаси.

Тепер регулятор переходить до розпродажу резервів. Паралельно Фонд національного добробуту РФ швидко втрачає ліквідні активи: з $113,5 млрд у 2022 році до $51,6 млрд у 2025-му. За цей період обсяг золота в структурі фонду скоротився на 57% ‒ з 405,7 тонни до 173,1 тонни.

У СЗРУ прогнозують, що у 2025 році продажі можуть досягти 30 млрд доларів (приблизно 230 тонн золота), а у 2026 році ‒ щонайменше $15 млрд (близько 115 тонн). Розвідка підкреслює, що така масштабна монетизація резервів прискорює виснаження запасів, які й без того перебувають під тиском санкцій та скорочення доступних валютних інструментів.

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"Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій. Фактичне "проїдання" резервів – включно із золотом, що десятиліттями вважалося недоторканим – підкреслює, наскільки звуженим став фінансовий простір Москви в умовах санкційного тиску", ‒ пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, Російська влада готується до суттєвого подорожчання пального всередині країни. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, уряд РФ планує відмовитися від нинішньої прив’язки цін на пальне до рівня інфляції. Натомість хочуть запровадити так званий композитний індекс, який враховуватиме ширший спектр витрат у паливному секторі.

Таке рішення пояснюють енергетичними проблемами, зростанням розриву між гуртовими та роздрібними цінами, а також санкціями, що обмежують постачання обладнання для нафтопереробних заводів.

Новий композитний індекс, за задумом російської сторони, охоплюватиме витрати на підвищення зарплат, акцизів, обслуговування кредитів, тарифів, логістику і транспортування, а також ремонт і модернізацію НПЗ.