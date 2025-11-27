"Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: Що відомо?

У Бородянці на Київщині збудували перше в Україні цивільне укриття нового формату ‒ підземний сталевий бункер моделі "Цитадель".

Його створила група "Метінвест" у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій, повідомляє пресслужба компанії.

Концепцію цього проєкту представили влітку на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі. "Цитадель" ‒ модульні сталеві підземні укриття, які можна встановлювати в різних конфігураціях для захисту людей від обстрілів на цивільних об’єктах, у школах і лікарнях.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко нагадав, що група має значний досвід виробництва та використання сталевих підземних укриттів ‒ "криївок" — для ліній оборони, операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, ефективність яких підтверджена бойовою практикою. За його словами, в Україні вже змонтовано понад 800 таких бункерів.

"Тепер ми масштабуємо ці рішення для захисту цивільних осіб. Це шлях до збереження нашого майбутнього, інвестиції в безпеку та відновлення, бо це наша відповідальність як групи "Метінвест"", ‒ пояснив Мироненко.

Укриття "Цитадель" спроєктоване з урахуванням умов експлуатації: це циліндричні конструкції діаметром 2,4 метра, які заглиблюють у землю до 5 метрів і монтують на подвір’ях або поруч з будівлями. Об’єкт, встановлений у Бородянці, розрахований на 48 людей та має два захищені виходи, вбиральні, автономні системи живлення, води, обігріву й вентиляції.

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Розробники підкреслюють, що модульність і універсальність дозволяють адаптувати "Цитадель" під різні потреби ‒ для шкіл, лікарень, промислових об’єктів, житлових кварталів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції швидко з’єднуються у блоки, монтаж триває лише кілька днів, а такі укриття можуть бути як тимчасовим, так і довгостроковим рішенням.

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий фронт" запустила виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot. Компанія вже виготовляє сталеві екрани для українських танків Т-64 і Т-72, американських M1 Abrams та БМП Bradley, а також готується встановлювати їх на різні модифікації Leopard 2. Загалом Сили оборони вже отримали понад 300 таких екранів.