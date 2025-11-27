Долар наблизився до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці, ‒ Reuters

Долар наближається до найбільшого тижневого зниження за останні чотири місяці, адже напередодні Дня подяки торгова активність падає. Водночас інвестори вже прицінюються до тенденцій наступного року на тлі того, що США дедалі більше віддаляються від курсу на зниження ставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс долара США додав 0,1% і становить 99,62, після відкату від шестимісячного максимуму минулого тижня. Нині він рухається до найпомітнішого тижневого просідання з липня.

"Ринок скоро почне думати про великі угоди на 2026 рік, і я сильно сумніваюся, що "довгий долар" буде серед них," ‒ пояснив президент Spectra Markets Брент Доннеллі.

Він зауважив, що якщо радника Білого дому з економічних питань Кевіна Хасетта, який підтримує зниження ставок, призначать новим головою Федеральної резервної системи, це стане негативом для долара.

Єна в азійських торгах зміцнилася на 0,2% ‒ до 156,11 за долар, на тлі більш жорстких сигналів від представників Банку Японії. Вихідний у США через свято зменшує ліквідність і посилює коливання на валютному ринку.

Євро знизився на 0,05% ‒ до $1,1590, після того як раніше в сесії піднімався до півторатижневого максимуму $1,1613.

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Американські біржі не працюють через День подяки, тому ліквідність на ринку низька, а коливання під час валютних торгів стають помітнішими. Водночас учасники ринку уважно стежать за переговорами щодо потенційної мирної угоди з Україною, оскільки вона може підтримати курс євро.

Як повідомлялося, Україна та МВФ уклали попередню угоду на рівні експертів щодо нової чотирирічної програми фінансової підтримки обсягом 8,2 млрд доларів США. Остаточне затвердження цієї програми залишається за Радою виконавчих директорів Фонду.