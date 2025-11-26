Україна та МВФ досягли домовленості про нову програму на 8,2 млрд дол., - Свириденко
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на 8,2 млрд доларів терміном на чотири роки.
Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.
За словами Свириденко, програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка критично важлива для України у наступні роки.
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Ця тьотя - стюардеса самого Алі-Баби все-таки.
та то мєлочі ...