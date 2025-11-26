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Новини Співпраця з МВФ Фінансова допомога від МВФ
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Україна та МВФ досягли домовленості про нову програму на 8,2 млрд дол., - Свириденко

свириденко

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на 8,2 млрд доларів терміном на чотири роки.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

За словами Свириденко, програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка критично важлива для України у наступні роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Менше, ніж очікували": МВФ пропонує Україні нову програму на $8 мільярдів

Автор: 

МВФ (3150) Свириденко Юлія (926)
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Двушка на мацкву піде?
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26.11.2025 23:09 Відповісти
А як же.

Ця тьотя - стюардеса самого Алі-Баби все-таки.
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26.11.2025 23:10 Відповісти
Там мабуть не одна двушка пошелестить.
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26.11.2025 23:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uTW5XxUg_90&list=LL

та то мєлочі ...
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26.11.2025 23:35 Відповісти
"жалко денег"
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26.11.2025 23:10 Відповісти
Єфективні менеджери купують нові пилки...
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27.11.2025 03:43 Відповісти
 
 