Україна та МВФ досягли домовленості про нову програму на 8,2 млрд дол., - Свириденко

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на 8,2 млрд доларів терміном на чотири роки.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

За словами Свириденко, програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка критично важлива для України у наступні роки.

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