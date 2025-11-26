Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе на 8,2 млрд долл., - Свириденко

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на 8,2 млрд долларов сроком на четыре года.

Об этомзаявила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ.

По словам Свириденко, программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая критически важна для Украины в последующие годы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Меньше, чем ожидали": МВФ предлагает Украине новую программу на $8 миллиардов