Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе на 8,2 млрд долл., - Свириденко
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на 8,2 млрд долларов сроком на четыре года.
Об этомзаявила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ.
По словам Свириденко, программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая критически важна для Украины в последующие годы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця тьотя - стюардеса самого Алі-Баби все-таки.
та то мєлочі ...