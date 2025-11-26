РУС
Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе на 8,2 млрд долл., - Свириденко

свириденко

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на 8,2 млрд долларов сроком на четыре года.

Об этомзаявила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ.

По словам Свириденко, программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая критически важна для Украины в последующие годы.

Двушка на мацкву піде?
26.11.2025 23:09 Ответить
А як же.

Ця тьотя - стюардеса самого Алі-Баби все-таки.
26.11.2025 23:10 Ответить
Там мабуть не одна двушка пошелестить.
26.11.2025 23:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uTW5XxUg_90&list=LL

та то мєлочі ...
26.11.2025 23:35 Ответить
"жалко денег"
26.11.2025 23:10 Ответить
 
 