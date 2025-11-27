Нацбанк виставив на продаж 129 земельних ділянок на Київщині

Національний банк України оголосив про повторні відкриті торги в системі Prozorro.Продажі щодо 129 земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці об’єкти перейшли у власність регулятора як забезпечення за кредитами рефінансування, виданими українським банкам. Мова йде про ділянки в Київській області, призначені для індивідуального житлового будівництва та ведення особистого селянського господарства. Усі аукціони заплановані на 23 грудня.

За опублікованим НБУ переліком, 75 ділянок мають цільове призначення під забудову, решта ‒ для сільськогосподарського використання. Вони розташовані в Макарівському, Бучанському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах.

Торги проводяться відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та розпорядчих актів НБУ.

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Як повідомлялося, в Чехії стартувала національна ініціатива Charlie One зі збору коштів на безпілотники-перехоплювачі для потреб України. Організатори – активісти асоціації Skupina D, які з початку повномасштабної агресії РФ надали українській стороні вже тисячі БПЛА.

Мета ініціативи ‒ посилити захист України від російської агресії завдяки постачанню оборонних безпілотників-перехоплювачів. Кампанію підтримав начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії, почесний голова об’єднання Skupina D генерал Карел Ржегка, який став її головним публічним обличчям.