Росія збільшує експорт нафти з балтійських портів, ‒ "Інститут Чорноморських досліджень"

Морський експорт російської сирої нафти з балтійських портів ще до кінця листопада не лише скоротив відставання від жовтневих обсягів, а й перевищив показники за 25 днів вересня.

Про це у Facebook повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За даними аналітиків, з 1 по 10 листопада відставання від жовтневих обсягів становило 30,9% (2,8 млн тонн проти 4,1 млн тонн), на 15 листопада воно зменшилося до 22,3% (4,3 млн тонн проти 5,5 млн тонн).

Станом на 20 листопада відставання зберігалося майже на тому ж рівні ‒ 23,7% (6,1 млн тонн проти 7,9 млн тонн), а на 25 листопада скоротилося до 12% (8,4 млн тонн проти 9,6 млн тонн).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Графік" листопада вже перевищує графік вересня. Ну а жовтень був рекордним ‒ сумарний дедвейт танкерів сирої нафти склав 11,9 млн тонн (це був максимум за весь період нашого моніторинга з квітня 2024). Нічого дивного. Може хтось думав, що "санкції Трампа" зараз за кілька тижнів зламають "вічний двигун війни"? Ми так не думаємо", – зазначив керівник моніторингової групи.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про збільшення постачання сирої нафти та палива до Сербії компанією MOL через загрозу зупинки НПЗ NIS. Вона належить російським структурам, внаслідок американських санкцій. У листопаді обсяги поставок уже подвоїли, а в грудні їх планують збільшити у 2,5 раза порівняно зі стандартним рівнем.