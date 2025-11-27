У держреєстрі знайшли 25 фірм з незвичайними назвами, які зареєстрував один підприємець

В Єдиному державному реєстрі виявили 25 юридичних осіб з надзвичайно химерними назвами.

Усі вони належать одній людині, яка поставилася до створення бізнесів з фантазією, повідомляє "Мінфін" із посиланням на "Опендатабот".

Серед компаній цього підприємця юридичні особи з такими назвами:

"Важный Гусь Бумажний"

"Огірковий Барон"

"Сумний Пітекантроп"

"Цегляний Король"

"Грязьовий Краб"

"Припутин остановись давить Бизнес"

"ВЕСЕЛИЙ ДЖМІЛЬ"

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Попри гумор, усі назви цілком офіційні. Підприємець створив у держреєстрі справжній пантеон персонажів, тоді як більшість людей задовольняється стандартним ФОП. Історія вже розлетілася мережею, а користувачі називають це найкреативнішим неймінгом українських компаній за останній час.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2021 року російська кінокомпанія, що належала колишнім партнерам Володимира Зеленського по "Кварталу 95", отримала 99,5 млн рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії. Після цього власниками бізнесу в РФ стали, зокрема, ексспівробітниця компанії "кварталівців". Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо".

У січні 2019 року проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода") опублікував матеріал про те, що Володимир Зеленський під час інтерв’ю Дмитру Гордону збрехав, заявивши, ніби після 2014 року він разом із партнерами повністю закрив бізнес у Росії.