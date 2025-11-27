Штучний інтелект вже зараз може замінити 11% працівників у США, ‒ дослідження
Команди Массачусетського технологічного інституту (MIT) та Національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) створили цифровий двійник американського ринку праці для моделювання можливого впливу штучного інтелекту на зайнятість у США.
Згідно з даними дослідження, ШІ вже зараз може охопити 11,7% робочої сили країни, повідомляє TechSpot.
Проєкт "Айсберг", запущений на початку цього року, використовує суперкомп’ютерну інфраструктуру ORNL. Вона дає змогу оцінити, наскільки ШІ здатний заміщати реальні робочі місця.
У межах проєкту науковці проаналізували 151 млн американських працівників з урахуванням їхніх навичок, завдань і географічного розташування. Симуляція зіставила понад 32 000 професійних компетенцій у 923 видах зайнятості на території 3000 округів. На фінальному етапі визначено, які саме навички та професії здатні виконувати ШІ-агенти.
За результатами дослідження MIT, теоретична робоча сила на базі ШІ вже зараз може охопити 11,7% ринку праці США. У грошовому еквіваленті потенційний вплив сягає $1,2 трлн ‒ переважно у фінансовому секторі, охороні здоров’я та професійних послугах.
"Індекс Айсберга" дозволяє прогнозувати заміщення робочих місць навіть на рівні окремих кварталів перепису населення в конкретному окрузі. На відміну від попередніх оцінок, що зосереджувалися переважно на прибережних теххабах, проєкт охоплює ринок праці всіх 50 штатів.
Автори дослідження сподіваються, що їхні дані допоможуть політикам завчасно спрямувати інвестиції в програми перепідготовки та інфраструктурні проєкти ще до того, як будуть виділені бюджетні кошти.
Як повідомлялося, генеративні ШІ-агенти здатні самостійно виконувати базові операції з управління готівкою та ліквідністю навіть без спеціалізованої підготовки. Дослідники моделювали сценарії в RTGS-системах із різкими стрибками ліквідності та конфліктуючими пріоритетами платежів.
ШІ мав підтримувати необхідний рівень ліквідних резервів, встановлювати черговість транзакцій у жорстких часових і ресурсних рамках, а також знаходити оптимальний баланс між швидкістю проведення розрахунків та економією коштів.
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