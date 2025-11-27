Штучний інтелект вже зараз може замінити 11% працівників у США, ‒ дослідження

Команди Массачусетського технологічного інституту (MIT) та Національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) створили цифровий двійник американського ринку праці для моделювання можливого впливу штучного інтелекту на зайнятість у США.

Згідно з даними дослідження, ШІ вже зараз може охопити 11,7% робочої сили країни, повідомляє TechSpot.

Проєкт "Айсберг", запущений на початку цього року, використовує суперкомп’ютерну інфраструктуру ORNL. Вона дає змогу оцінити, наскільки ШІ здатний заміщати реальні робочі місця.

У межах проєкту науковці проаналізували 151 млн американських працівників з урахуванням їхніх навичок, завдань і географічного розташування. Симуляція зіставила понад 32 000 професійних компетенцій у 923 видах зайнятості на території 3000 округів. На фінальному етапі визначено, які саме навички та професії здатні виконувати ШІ-агенти.

За результатами дослідження MIT, теоретична робоча сила на базі ШІ вже зараз може охопити 11,7% ринку праці США. У грошовому еквіваленті потенційний вплив сягає $1,2 трлн ‒ переважно у фінансовому секторі, охороні здоров’я та професійних послугах.

"Індекс Айсберга" дозволяє прогнозувати заміщення робочих місць навіть на рівні окремих кварталів перепису населення в конкретному окрузі. На відміну від попередніх оцінок, що зосереджувалися переважно на прибережних теххабах, проєкт охоплює ринок праці всіх 50 штатів.

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Автори дослідження сподіваються, що їхні дані допоможуть політикам завчасно спрямувати інвестиції в програми перепідготовки та інфраструктурні проєкти ще до того, як будуть виділені бюджетні кошти.

Як повідомлялося, генеративні ШІ-агенти здатні самостійно виконувати базові операції з управління готівкою та ліквідністю навіть без спеціалізованої підготовки. Дослідники моделювали сценарії в RTGS-системах із різкими стрибками ліквідності та конфліктуючими пріоритетами платежів.

ШІ мав підтримувати необхідний рівень ліквідних резервів, встановлювати черговість транзакцій у жорстких часових і ресурсних рамках, а також знаходити оптимальний баланс між швидкістю проведення розрахунків та економією коштів.