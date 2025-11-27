Гривня зміцнюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив курс долара на п’ятницю

Гривня продовжує зміцнюватися після рекордного падіння щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 28 листопада, на рівні 42,1928 грн/$, порівняно із 42,2987 грн/$ у четвер. Нагадаємо, що 26 листопада він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,4015 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 8 копійок – до 48,8719 грн за євро. 2 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.