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Новини Зимова підтримка від уряду
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"Зимова підтримка": Кількість поданих заяв на виплату 1000 грн уже перевищила заплановану урядом суму

Понад 13 мільйонів українців уже подали заявки на виплату 1000 гривень

Станом на 27 листопада понад 13 млн українців подали заявки на отримання допомоги 1000 грн у межах урядової "Зимової підтримки".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, серед них 4 млн людей уже отримали кошти на картку "Національний кешбек". 

"Абсолютна більшість українців, як і очікувалося, обирає онлайн: через застосунок "Дія" вже оформлено понад 11 млн заявок. Окрім того, майже 2 млн громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту", – сказала заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кірієнко

Вона розповіла, що традиційно українці донатять отримані кошти на Сили безпеки чи оборони та інші благодійні ініціативи.

Допомогу можна витрачати на товари українського виробництва: продукти харчування, окрім підакцизних, а також ліки та книги. Можна оплачувати поштові й комунальні послуги та робити благодійні внески.

Держава не видає готівку в межах цієї програми. Виплати надходять на спеціальні рахунки, і використати їх можна лише за визначеними категоріями витрат – відповідно до встановлених MCC-кодів. Такий механізм забезпечує цільове використання коштів і виключає можливість нецільових операцій.

Раніше в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

Таким чином, кількість заяв станом на 27 листопада вже перевищила заплановану суму виплат.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та об'єднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

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Зимова підтримка від уряду

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Автор: 

виплати (618) допомога (1810) підтримка (128) Міністерство соціальної політики (691)
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Топ коментарі
+12
Скінчилась епоха бідності!!!
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27.11.2025 18:23 Відповісти
+11
Країна Льонь Голубкових.
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27.11.2025 18:16 Відповісти
+11
Берите 1000 долбоёбы, только не нойте потом, почему цены взлетели
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27.11.2025 18:41 Відповісти
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Країна Льонь Голубкових.
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27.11.2025 18:16 Відповісти
Ні-ні, у льйоні галубкова билі партньори, а тут нє тот пальот, намнога више, тут всі прізідєнти !
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27.11.2025 18:45 Відповісти
ласе на халяву хохляцьке бидло...
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27.11.2025 18:20 Відповісти
+++
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27.11.2025 18:39 Відповісти
А чому халява,в тому що люди доведені до злиднів ригозеленими покидьками хочуть взяти хоч щось своє з бюджету,поки це не зробили зепокидьки?
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27.11.2025 20:12 Відповісти
Какая глубокая мысль! Добрые зилёные и затеяли эту хрень именно для того, чтобы люди взяли щось своє з бюджету!
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28.11.2025 12:57 Відповісти
Трік дуже багато людей просто проігнорували ту подачку, а тому зесрань немало на тому зрубала.
Цьогоріч всіх вже дістали всі ті зєлєнскі з їх міндічами, умєровими і всілякою зеленою нечистю, от воно й стало для зесрані несподіванкою... Воно ж собі думало, що знову підгрібе, а тут оно воно як, вкрасти вже й не вистачає...
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27.11.2025 18:22 Відповісти
Скінчилась епоха бідності!!!
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27.11.2025 18:23 Відповісти
кінчається гречка від земіндича
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27.11.2025 18:32 Відповісти
Берите 1000 долбоёбы, только не нойте потом, почему цены взлетели
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27.11.2025 18:41 Відповісти
Можно подумать если не брать то цены не поднимутся!?
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27.11.2025 18:45 Відповісти
Не візьмете - вони заберуть, а ввдмвтку поставлять, що взяли.
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27.11.2025 19:09 Відповісти
Точно! Просто так они взять не могут, только через видмитку!
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28.11.2025 12:59 Відповісти
Сарказм недоречний.
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28.11.2025 13:17 Відповісти
Як люди це не візьмуть то воно піде у вигляді двушок на московію. Те що ******** то точно,бо мовчки спостерігати за відкритим грабунком країни ригозеленими покидьками,знищення країни купкою дефективних менеджерів,відверте знущання до себе,зневагу можуть терпіти тільки довбойоби,терпіли. Від Революції Гідності в Україні зосталась тільки революція
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27.11.2025 20:17 Відповісти
Ця тисяча впливає лише на наповненість бюджету. Все. Вона абсолютно немає впливу ні на що
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28.11.2025 19:38 Відповісти
О!!! То ЗЕлені навіть не очікували на таку кількісь халявників. 😁

А "грєчу" коли бідосям давати почнуть?
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27.11.2025 18:43 Відповісти
Зразу як тільки заколосяться посіяні міліард дерев.
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27.11.2025 18:47 Відповісти
Гречка це на свята на вибори. Рано ще гречку. Та і може тепер завжди буде грошима, але це якось без душі((
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28.11.2025 19:39 Відповісти
Я просто в ах....ї
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27.11.2025 18:55 Відповісти
Уже бабла не хватает, один золотой унитаз придется продать. Хотябы стульчак
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27.11.2025 19:22 Відповісти
Чи можливо отримати 1000 зимової підтримки на Укрпошті?
Але по рашистському паспотру?
Рекомендуюhttps://t.me/timofiypt/29605
Цирк...
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27.11.2025 19:28 Відповісти
Двушєчки лямів баксів на москву відправляють, а тут срана тисяча гривень, могли б мовчки і віддати.
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27.11.2025 19:47 Відповісти
А ще решта суми ?
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27.11.2025 19:48 Відповісти
Підарйо зелене...
А ми по крихті збираємо хлопцям на пікапи, дрони, генератори....
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27.11.2025 20:20 Відповісти
То візьміть ту тисячу. Витратьте на комуналку, а власну тисячу - задонатьте на ЗСУ. Інакше ішак вкраде.
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28.11.2025 06:36 Відповісти
в моєму колі знайомих ніхто не бере 1000. я хз шо вони пишуть.
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27.11.2025 20:55 Відповісти
А я взял 1000, коммуналку оплачу, а 1000 на военные облигации положу
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27.11.2025 21:59 Відповісти
Так дають по тисячі...звідки у вас ще одна "на военниє обоігації"? Чи Ви Прямо як "прізідєнт" і у ваших руках все подвоюється...
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28.11.2025 07:04 Відповісти
Власну тысячу покладу.Що тут не зрозуміло.
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28.11.2025 07:52 Відповісти
блаЗеньких важко зрозуміти...ви прямо як з вчителями по * 4000 дол зарплати*
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28.11.2025 10:38 Відповісти
>вже перевищила заплановану суму виплат.
Ну кто же могут подумать, что люди начнуть брать деньги, которые дают нахаляву?
И что гривна упадет.
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28.11.2025 06:03 Відповісти
роздав 1000 списав 100000, молода ЗЕ команда.
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28.11.2025 07:55 Відповісти
***** мені та тисяча, я хочу теж з корита клоунів
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28.11.2025 11:13 Відповісти
Ааа, так там ще і план був? А виглядало так, що вони просто користувалися рандомайзером слів, який їм сам придумував пропозиції
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28.11.2025 19:36 Відповісти

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