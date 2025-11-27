"Зимова підтримка": Кількість поданих заяв на виплату 1000 грн уже перевищила заплановану урядом суму

Станом на 27 листопада понад 13 млн українців подали заявки на отримання допомоги 1000 грн у межах урядової "Зимової підтримки".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, серед них 4 млн людей уже отримали кошти на картку "Національний кешбек".

"Абсолютна більшість українців, як і очікувалося, обирає онлайн: через застосунок "Дія" вже оформлено понад 11 млн заявок. Окрім того, майже 2 млн громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту", – сказала заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кірієнко

Вона розповіла, що традиційно українці донатять отримані кошти на Сили безпеки чи оборони та інші благодійні ініціативи.

Допомогу можна витрачати на товари українського виробництва: продукти харчування, окрім підакцизних, а також ліки та книги. Можна оплачувати поштові й комунальні послуги та робити благодійні внески.

Держава не видає готівку в межах цієї програми. Виплати надходять на спеціальні рахунки, і використати їх можна лише за визначеними категоріями витрат – відповідно до встановлених MCC-кодів. Такий механізм забезпечує цільове використання коштів і виключає можливість нецільових операцій.

Раніше в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

Таким чином, кількість заяв станом на 27 листопада вже перевищила заплановану суму виплат.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та об'єднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

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Зимова підтримка від уряду

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).