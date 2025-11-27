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Новини Бюджет для потреб ЗСУ
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60% військовослужбовців змушені купувати речове майно за власні кошти, – Рахункова палата

60% військовослужбовців змушені купувати майно за власні кошти

Лише 25% військовослужбовців задоволені отриманим від держави спорядженням, а 60% бійців змушені купувати речове майно за власні кошти.

Про це свідчать результати опитування 25 тисяч військовослужбовців, яке Рахункова палата провела спільно з Міністерством оборони.

"Якість тилового забезпечення залишається чутливим питанням для армії. Найчастіше військові повідомляли про проблеми зі зношуваністю та якістю спорядження, одноманітністю харчування та перебоями із постачанням пального", – зазначається у повідомленні.

При цьому лише чверть опитаних задоволені спорядженням, отриманим від держави. Ще 60% респондентів зазначили, що вимушені купувати речове майно власним коштом.

Понад половина опитаних висловили невдоволення якістю харчування, а 26% повідомили про нестачу пального у підрозділах.

У Рахунковій палаті зазначають, що фактичний облік забезпечення у військових частинах і на складах, залишився поза процесом цифровізації через відсутність затверджених технічних завдань і несвоєчасні управлінські рішення.

"Водночас саме цей рівень є критично важливим, оскільки без цифрового обліку фактичних потреб, руху майна, отримання та використання ресурсів неможливо забезпечити повний контроль ланцюга постачання та прозорість і достовірність даних для планування закупівель", – наголошується у повідомленні.

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Рахункова палата також провела аудит оборонних закупівель за тиловим напрямом забезпечення ЗСУ у 2024 році, який охопив діяльність Міноборони та держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Зокрема, аудит встановив, що на продовольче та речове забезпечення ЗСУ у держбюджеті на 2024 рік було передбачено лише 44,5% від необхідної суми, а на паливно-мастильні матеріали – 73%.

"Як наслідок, Збройні Сили функціонували за рахунок часткового "проїдання" запасів. При цьому 400 млн грн бюджетних призначень Міноборони залишилися невикористаними", – зазначають у Рахунковій палаті.

Водночас понад 11 млрд грн були ДОТ спрямував в дебіторську заборгованість. Зокрема, у визначені строки не було поставлено продукції на 10 млрд грн, 800 млн грн було повернуто до бюджету, а понад 31 млн грн – стало простроченою дебіторською заборгованістю.

Аудитори також з’ясували, що хоча ДОТ здійснив 95% процедур закупівель через електронну систему, забезпечивши умови дл конкурентного середовища, однак через допущені порушення та помилки в тендерній документації 100 лотів (7,2% оголошених) були оскаржені та скасовані, 216 (15,5%) – визнані неуспішними через відсутність пропозицій.

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Водночас зобов’язання обраних постачальників виконувалися із відхиленнями щодо якості, обсягів та строків в бік погіршення для держави: з 718 контрактів, укладених ДОТ, за 429 (60%) відтерміновано або зменшено обсяги поставок, а 40 – розірвано. При цьому постачальники, які зривали терміни терміни поставок, уникали відповідальності та сплати санкцій.

"Поряд з цим через нерезультативну претензійно-позовну роботу і неналежне застосування банківських гарантій бюджет недоотримав близько 2 млрд грн нарахованих штрафних санкцій", – встановили у Рахунковій палаті.

Встановлено також факти неправомірного збільшення вартості закупівель (на майже 98 млн грн), а Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення протягом року змінювався 48 разів, і врешті не був виконаний у повній мірі.

Загалом за результатами аудиту зазначається, що запроваджена у 2024 році оновлена модель тилових закупівель (коли Міноборони формує політику та контролює якість, а ДОТ безпосередньо проводить необхідні закупівлі) має потенціал до розвитку, однак "через системні недоліки очікуваного результату не забезпечила".

Автор: 

аудит (366) Міноборони (1034) опитування (361) Рахункова палата (201) ЗСУ (415) ДОТ (101)
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Топ коментарі
+25
Ну так якщо нормально забезпечувати військових, то не буде на що собі маєтки у Європі купувати.
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27.11.2025 18:13 Відповісти
+15
Слава Верховному Головнокомандувачу Zе за ТАКУ його особисту турботу про воїнів СОУ!
Слава Міндічу!
Слава Цукерману!
Слава Галущенко!
Слава Свиріденко!
Слава куму Zе Чернишову!
Слава Слугам *****!
Всі вони наполеглево працюють на перемогу. Перемогу *****!
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27.11.2025 18:15 Відповісти
+13
Та ні чувачок,73% дегенератів мають знати що вони дегенерати,які привели мородерів,зрадників,брехунів ,нікчем до влади,а ти один з них,і про " баригу" ти можеш ******** своїм гавкати тількі те що він " барига" ,а не фактів не аргументів надати не можеш,і не знаєш,тому і ставиш його в один ряд з ліквідатором України зеЛайном,щоб виправдати свій тупий,безмозгий вибір 2019 року.
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27.11.2025 18:38 Відповісти
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Все так запущено - нігуя собі - та тиловики повинні кожного солдата в дупу цілувати
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27.11.2025 18:12 Відповісти
Як тільки зеленський із служками помічників ригоАНАЛЬНИХ, добіг до Урядового кварталу, у 2019 році, так і почалися системні порушення щодо забезпечення Захисників України, виконанням ДОЗ, ракетних програм….. Оманські вказівки ******, виконуються щоденно!!
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27.11.2025 18:38 Відповісти
А в той час , зейлоМіндіч з бек офіса Деркача відправляє " двушку на москву" , " мільйон в Ізраїль" ……… Міндіч з діамантового заводу сплачує мільйони , податків на росію ……. СБУ це , абсолютно не цікавить
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27.11.2025 19:06 Відповісти
покидьок Умеров на полусогнутих , виконував всі злочинні завдання кнура зеленського - Міндіча , антікорупціонери , ледь зупинили закупівлю , фуфлижних бронежилетів , які прострелювались Умеров кажє , що сделка не відбулась , але всупереч ойго діям Він військовий злочинець
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27.11.2025 19:14 Відповісти
Та ти ж військовий, чи був. Чи не знав що в армії тушонку і всіляке лайно пхають всюди? Навіть біля в гарнір, біля якого можуть подати рибу оселедець, чи жарений оселедець (серйозно, на ппд однієї бригади так подають, смак ніякий). Нема різноманіття. Одне хороше, це суп. І то зазвичай туди мʼяся чи тушонки пхають.
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27.11.2025 22:11 Відповісти
вже забув смак тушенки, можливо на ппд є проблема з харчуванням, на фронті не зустрічав, хіба що, продуктів видають стільки, що не знає куди дівати.
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28.11.2025 11:23 Відповісти
Ну так якщо нормально забезпечувати військових, то не буде на що собі маєтки у Європі купувати.
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27.11.2025 18:13 Відповісти
проблема...
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27.11.2025 19:52 Відповісти
Такий комент може написати людина яка немає дорогої їй людини в зсу
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27.11.2025 18:29 Відповісти
Та ні чувачок,73% дегенератів мають знати що вони дегенерати,які привели мородерів,зрадників,брехунів ,нікчем до влади,а ти один з них,і про " баригу" ти можеш ******** своїм гавкати тількі те що він " барига" ,а не фактів не аргументів надати не можеш,і не знаєш,тому і ставиш його в один ряд з ліквідатором України зеЛайном,щоб виправдати свій тупий,безмозгий вибір 2019 року.
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27.11.2025 18:38 Відповісти
Ти другі слова знаеш,чи ти дятел ?
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28.11.2025 23:15 Відповісти
Сходи в дупло
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27.11.2025 18:33 Відповісти
Гниди сирський та зеля рулить.
Обісрані корупційні гидоти сидять на посадах верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ.
Поки вони існують у своїх кріслах, шансів для ЗСУ не має.
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27.11.2025 18:14 Відповісти
Зате зепідари бабло чумайданами носять...суки ******...
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27.11.2025 18:15 Відповісти
Слава Верховному Головнокомандувачу Zе за ТАКУ його особисту турботу про воїнів СОУ!
Слава Міндічу!
Слава Цукерману!
Слава Галущенко!
Слава Свиріденко!
Слава куму Zе Чернишову!
Слава Слугам *****!
Всі вони наполеглево працюють на перемогу. Перемогу *****!
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27.11.2025 18:15 Відповісти
цікаво, який % з "двушєчкі на маскву" йде на допомогу окупантам
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27.11.2025 18:18 Відповісти
Мабуть 50%.
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27.11.2025 18:30 Відповісти
В Умєрова маєток в штатах, рєзніков вІзраїлі щось собі придбав, і не тільки. Скільки чого в зєлєнского важко й перерахувати... Всі їх сім`ї там...
Яйця по 17 річ така, навіть дуууже прибуткова...
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27.11.2025 18:18 Відповісти
Шо яйця, русте у порввнянні з абонплатой у 2500 долярів за 1 старлінк на місяць 1000 одиниць яких Маск БЕЗКОШТОВНО передав в 2023 році СОУі яку він платив на фірму власной суки шо у нього за дружину. Червінський дуже змістовно розповів про це.
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27.11.2025 18:28 Відповісти
Зольдат, про ЦЕ знають пару чоловік. А от про проклятого баригу знають всі. Тілівізар - це сила!
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27.11.2025 18:51 Відповісти
родичі і волонтери - не буба нє.
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27.11.2025 18:16 Відповісти
А зелена сволота все краде та краде
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27.11.2025 18:17 Відповісти
це не питання сорому - це питання жити чи ні...
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27.11.2025 18:32 Відповісти
Тобто,коли вкидають в бус треба відразу складати смєту.
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27.11.2025 18:21 Відповісти
По логіці, хоча це не піддається розумінню, ті хто бусіфіцирує той й зобов"язаний відразу усім забезпечити.
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27.11.2025 18:25 Відповісти
По $10000-12000 находять платить Крупі і провідникам на кордоні.Ідеальний варіант на війну їхать на своїй машині.Всі лахи під рукою,нікого не просить зїздить на пошту чи в магаз.Правда заправлять і ремонтувать за свої.Ну то таке.Плюси переважають мінуси.І начальство тебе поважає,бо не треба ламать голову чим тебе перекинуть з пункту А у пункт Б.
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27.11.2025 18:46 Відповісти
в цю рояль ми граємо на постоянці...
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27.11.2025 18:22 Відповісти
Попросіть в борг у алібаби й його розбійників-негідників, хоча сумніваюся що вони підуть на зустріч захисникам України.
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27.11.2025 18:23 Відповісти
Головне що банда Єрмака-Зеленського-Міндіча постійно відправляє ''двушку на москву''.
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27.11.2025 18:25 Відповісти
Какие 60%?! 100% докупают обмундирование, 100%!!!! Включая броники, разгрузки, спальники, ботинки. А ещё, слышал рассказывали, что офицеры патроны и боеприпасы продают, если это правда, то это ******!!!
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27.11.2025 18:28 Відповісти
я б таку падлу пристрелив по тихому
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27.11.2025 19:52 Відповісти
За то 60 % офицеров з управленцев бригад выйдут з десятками миллионов гривень з бункеров после войны. А если чесно то зае...лся покупать амуницию за счет семьи . После двух ранений в госпиталь привозили в одних трусах. После госпиталя 860гр. в месяц на период реабилитации. Ну и всякие поборы ,вплоть для покупки кресла для командира и т. д.
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28.11.2025 23:33 Відповісти
Привіт некорумпованому зеленському та його некорумпованим друзям!
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27.11.2025 18:33 Відповісти
Тим часом https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14430 Петро Порошенко сьогодні вчергове передав двадцяти підрозділам Сил оборони техніку і дрони (фото, відео) і повідомляє:
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
Реквізити Справи Громад:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
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27.11.2025 18:36 Відповісти
Головно, із Тему отримують: акції на товар плюс безплатна доставка.
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27.11.2025 19:08 Відповісти
А ще Ebay, на якому прошарені військові замовляють якісне закордонне спорядження та одяг, на Аліекспрес можна знайти нормальні речі за відповідну ціну.
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27.11.2025 20:40 Відповісти
Як писав Железняк: це вимога МВФ, бо клоуни облажались з усілякими кешбеками, зимовими підтримками і, 3к безкоштовного катання на укрзалізниці. Коротше, мвф і, європа більше не хочуть давати гроші просто так, щоб ці клоуни тирили як рекет на базарі в 90-их.
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27.11.2025 22:16 Відповісти
"...Історичні виклики породжують нові смисли. В Україні з'явились люди, які самі себе називають вкраїнчиками. Їх не коробить це дебільне слово, вони з цього сміюнькаються і реготунькають (с). Деякі українці вбачають у вкраїнчиках щось близьке. "Ну хоч ідентифікують себе з Україною, а не з савєцкім народом, і на тому спасибі!" - кажуть українці. Вкраїнчик - наступна еволюційна сходинка малороса. Еволюційний ривок спричинило кілька факторів:
Усвідомлення малоросами того, що російські бомби не вибирають, кого *******, і не питають, любиш ти Булгакова з Ватутіним чи Бандеру, а ******* тебе тупо по паспорту, бо ти для русні - унтерменш. Бути московитом/наближеним до московита стало капєц як ВСРАТО (с), бо весь світ побачив, як кацапи миють голови в унітазах, ******* пралки й електрочайники без шнурів і нагрівають ті чайники, сердешні й пластмасові, на вогнищі. І так вкраїнчикам стало стрьомно тулитись до великоросів, що вони спробували відповзти і перевзутись в українців. Але перевзутись - не означає змінитись. Це як влащенко на зе-марафоні або добкін в нашому однострої. Вкраїнчики ще соромляться назватись українцями. В їхній свідомості українське - це забите, сільське й відстале, а елітарність буває лише великороська. Вони просто зловили хвилю хайпу на українстві, хоча намагаються вскочити в останній вагон еліти здихаючої недоімперії.
Вкраїнчик вульгаріс виник не на порожньому місці, а має історичне підгрунтя. Спочатку вкраїнчику прудив в штани ще Данило Галицький, потім Мазепа, Скоропадський, Бандера, Чорновол, Ющенко, Порох. А ванька-терібл, катерина ІІ, лєнін, кучми-кравчуки з яниками і зєрмакими їм ні разу не муляли, бо обіцяли місце біля царського блюда обраним, фабрики народам, ковбасу по 2,20, зємлю сєлянам, тюрми народам, а головне - експропріацію і щоб без буржуїв (бориг). Складно уявити рівень деградації, при якій люди, бачачи трагедію і невимовний героїзм українського народу, підібрали для самоідентифікації максимально нікчемне слово..."
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27.11.2025 19:06 Відповісти
Припиняй пустопорожню болтовню. Ти ще не бачив як наші браві вояки мародерствують. Я бачив на Курщині, як тягнули все, що попадалось, починаючи від автівок й закінчуючи цвяхами. Москальські унітази й чайники, це дитячий садок проти цього. Тягнули так, що у Сумах в поштових відділеннях чергували сбушники, бо мало не контейнерами відправляли награбоване. Так от, цих людей українцями язик не повертається назвати. Вкраїнчики, й це ще м'яко сказано.
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28.11.2025 07:57 Відповісти
Ванька, як там зараз погода у Вологді?
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28.11.2025 08:04 Відповісти
Вкраїнчик, по суті можеш щось заперечити?
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28.11.2025 08:14 Відповісти
Так крадуть на всьому, від яєць до палива і форми яка лізить по нитках вже через місяць, скільки трьорівневих котеджів з'явилося по Україні? Сотні, тисячі? Кому війна а кому і мати рідна..
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27.11.2025 19:20 Відповісти
Одяг, берци, спальнік, каремат, шолом, бронік, розгрузка...все отримав без проблем. От питання якості присутні. Бронік не самий кращий по зручності й вазі. Шолом так само. На таланах сіточка порвалась місяця через три. Спальнік теплий, але великий й для переноски незручний. Тобто, до чого це я: хочеш гарну якість, малу вагу й компактність - купляй за свої. Але це не значить, що базові речі гівно. Вони цілком придатні й їх видають.
Тут ще велика проблема у тому, що держава витрачає просто таки величезні кошти на те, щоб обути, вдіти мобілізованого, а він стає на лижі й його речі просто пропадають. Скільки цього добра валяється по прифронтових лісах - не передати словами.
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27.11.2025 19:22 Відповісти
Спальник те ще лайно. Розвалюється вже через півроку, в мене замок через півроку полетів, і сам по собі вже тепло не так тримав. Штани скільки не пери, один фіг вони брудні. Про наколінники ніхто й не заїкався)
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27.11.2025 22:37 Відповісти
Бачив, що дають декількох видів спальники - темно-оливкові й камуфльовані. В мене камуфльований вже півтора роки служить без особливих проблем. Оливкові тонші й якість гірша. З пранням штанів проблем не маю. Звичайно ж, якщо в якесь масло-мазут вимаститись, то будь-який одяг можна викидати. Наколінники не давали, але в нас мало хто їх використовував. У окопі від них більше геморою, ніж користі. Можливо, якщо ти якийсь рекс-штурмовик, то вони потрібні, хз.
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28.11.2025 07:49 Відповісти
А зачем их обеспечивать. Это высокооплачиваемой профи контрактника нужно обеспечивать. На него тратиться деньги и его жалко потерять. А если нахватать с улицы и бесплатно, то чего парится. Захотят жить сами купят что нужно или пусть родственники заботятся. Тем более завтра ещё нахватают. И тоже бесплатно.
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27.11.2025 19:25 Відповісти
А цим часом Карлусон відлітає з пакунками де лежать сотні мільонів баксів
на свою ошатну віллу в Ізраілі!
Карлусон полетів, сказав малюк, але обійцяв повернутись!
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27.11.2025 19:46 Відповісти
А більшості це подобається - зеленский з своїми шакалами весело все розкрадають, а ЗСУ купує все за свої гроші та за ті, вже майже ніщенськи донати ніщіх українців. Шо за країна обрала таких падлюк до влади - ганебна.
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27.11.2025 19:53 Відповісти
А обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування мародерів усі звинувачення адресує союзникам.
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27.11.2025 20:57 Відповісти
А як же один з найбільших військових бютжетів?
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27.11.2025 21:10 Відповісти
Тут просто знаєте що...... ( Матюки замість абзаців )
Треба закон , щоб всю суму "на бійця в середньому " видавали одразу йому на карту , не рахуючи чесного окладу + бойові + страховка здоров'я + страховка життя ( і компенсації сім'ї) . А також кожного періоду додатково, для оновлення.... Все куплять швидко за допомогою волонтерів
Бо чим жирніші "генерали-снпбженці" тим більше втрат !!
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27.11.2025 23:02 Відповісти
... нажаль, не вистачає коштів на Збройні Сили, поки неголені хламіндічі крадуть мільйони.
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28.11.2025 01:52 Відповісти
О,Слава Богу, на 4 році повномасштабного вторгнення. Прозріли.
А то все-фейк,російські наративи,родичі брешуть,новобранець ******,пожалівся,не дочекався поки все видадуть,не розкачуйте лодку.
Кляті брехуни і злодії.
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28.11.2025 05:46 Відповісти
"Кароче, бабосікі - тю-тю!"
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28.11.2025 06:33 Відповісти
ну так они все за мультикамом бегут, да за обувью по 300$... государство должно обеспечивать обычные подразделения массово, а не топово, списывая имущество не по-срокам, по пришествии в негодность....
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28.11.2025 11:54 Відповісти

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