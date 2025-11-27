60% військовослужбовців змушені купувати речове майно за власні кошти, – Рахункова палата
Лише 25% військовослужбовців задоволені отриманим від держави спорядженням, а 60% бійців змушені купувати речове майно за власні кошти.
Про це свідчать результати опитування 25 тисяч військовослужбовців, яке Рахункова палата провела спільно з Міністерством оборони.
"Якість тилового забезпечення залишається чутливим питанням для армії. Найчастіше військові повідомляли про проблеми зі зношуваністю та якістю спорядження, одноманітністю харчування та перебоями із постачанням пального", – зазначається у повідомленні.
При цьому лише чверть опитаних задоволені спорядженням, отриманим від держави. Ще 60% респондентів зазначили, що вимушені купувати речове майно власним коштом.
Понад половина опитаних висловили невдоволення якістю харчування, а 26% повідомили про нестачу пального у підрозділах.
У Рахунковій палаті зазначають, що фактичний облік забезпечення у військових частинах і на складах, залишився поза процесом цифровізації через відсутність затверджених технічних завдань і несвоєчасні управлінські рішення.
"Водночас саме цей рівень є критично важливим, оскільки без цифрового обліку фактичних потреб, руху майна, отримання та використання ресурсів неможливо забезпечити повний контроль ланцюга постачання та прозорість і достовірність даних для планування закупівель", – наголошується у повідомленні.
Рахункова палата також провела аудит оборонних закупівель за тиловим напрямом забезпечення ЗСУ у 2024 році, який охопив діяльність Міноборони та держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ).
Зокрема, аудит встановив, що на продовольче та речове забезпечення ЗСУ у держбюджеті на 2024 рік було передбачено лише 44,5% від необхідної суми, а на паливно-мастильні матеріали – 73%.
"Як наслідок, Збройні Сили функціонували за рахунок часткового "проїдання" запасів. При цьому 400 млн грн бюджетних призначень Міноборони залишилися невикористаними", – зазначають у Рахунковій палаті.
Водночас понад 11 млрд грн були ДОТ спрямував в дебіторську заборгованість. Зокрема, у визначені строки не було поставлено продукції на 10 млрд грн, 800 млн грн було повернуто до бюджету, а понад 31 млн грн – стало простроченою дебіторською заборгованістю.
Аудитори також з’ясували, що хоча ДОТ здійснив 95% процедур закупівель через електронну систему, забезпечивши умови дл конкурентного середовища, однак через допущені порушення та помилки в тендерній документації 100 лотів (7,2% оголошених) були оскаржені та скасовані, 216 (15,5%) – визнані неуспішними через відсутність пропозицій.
Водночас зобов’язання обраних постачальників виконувалися із відхиленнями щодо якості, обсягів та строків в бік погіршення для держави: з 718 контрактів, укладених ДОТ, за 429 (60%) відтерміновано або зменшено обсяги поставок, а 40 – розірвано. При цьому постачальники, які зривали терміни терміни поставок, уникали відповідальності та сплати санкцій.
"Поряд з цим через нерезультативну претензійно-позовну роботу і неналежне застосування банківських гарантій бюджет недоотримав близько 2 млрд грн нарахованих штрафних санкцій", – встановили у Рахунковій палаті.
Встановлено також факти неправомірного збільшення вартості закупівель (на майже 98 млн грн), а Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення протягом року змінювався 48 разів, і врешті не був виконаний у повній мірі.
Загалом за результатами аудиту зазначається, що запроваджена у 2024 році оновлена модель тилових закупівель (коли Міноборони формує політику та контролює якість, а ДОТ безпосередньо проводить необхідні закупівлі) має потенціал до розвитку, однак "через системні недоліки очікуваного результату не забезпечила".
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Обісрані корупційні гидоти сидять на посадах верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ.
Поки вони існують у своїх кріслах, шансів для ЗСУ не має.
Слава Міндічу!
Слава Цукерману!
Слава Галущенко!
Слава Свиріденко!
Слава куму Zе Чернишову!
Слава Слугам *****!
Всі вони наполеглево працюють на перемогу. Перемогу *****!
Яйця по 17 річ така, навіть дуууже прибуткова...
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
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Усвідомлення малоросами того, що російські бомби не вибирають, кого *******, і не питають, любиш ти Булгакова з Ватутіним чи Бандеру, а ******* тебе тупо по паспорту, бо ти для русні - унтерменш. Бути московитом/наближеним до московита стало капєц як ВСРАТО (с), бо весь світ побачив, як кацапи миють голови в унітазах, ******* пралки й електрочайники без шнурів і нагрівають ті чайники, сердешні й пластмасові, на вогнищі. І так вкраїнчикам стало стрьомно тулитись до великоросів, що вони спробували відповзти і перевзутись в українців. Але перевзутись - не означає змінитись. Це як влащенко на зе-марафоні або добкін в нашому однострої. Вкраїнчики ще соромляться назватись українцями. В їхній свідомості українське - це забите, сільське й відстале, а елітарність буває лише великороська. Вони просто зловили хвилю хайпу на українстві, хоча намагаються вскочити в останній вагон еліти здихаючої недоімперії.
Вкраїнчик вульгаріс виник не на порожньому місці, а має історичне підгрунтя. Спочатку вкраїнчику прудив в штани ще Данило Галицький, потім Мазепа, Скоропадський, Бандера, Чорновол, Ющенко, Порох. А ванька-терібл, катерина ІІ, лєнін, кучми-кравчуки з яниками і зєрмакими їм ні разу не муляли, бо обіцяли місце біля царського блюда обраним, фабрики народам, ковбасу по 2,20, зємлю сєлянам, тюрми народам, а головне - експропріацію і щоб без буржуїв (бориг). Складно уявити рівень деградації, при якій люди, бачачи трагедію і невимовний героїзм українського народу, підібрали для самоідентифікації максимально нікчемне слово..."
Тут ще велика проблема у тому, що держава витрачає просто таки величезні кошти на те, щоб обути, вдіти мобілізованого, а він стає на лижі й його речі просто пропадають. Скільки цього добра валяється по прифронтових лісах - не передати словами.
на свою ошатну віллу в Ізраілі!
Карлусон полетів, сказав малюк, але обійцяв повернутись!
Треба закон , щоб всю суму "на бійця в середньому " видавали одразу йому на карту , не рахуючи чесного окладу + бойові + страховка здоров'я + страховка життя ( і компенсації сім'ї) . А також кожного періоду додатково, для оновлення.... Все куплять швидко за допомогою волонтерів
Бо чим жирніші "генерали-снпбженці" тим більше втрат !!
А то все-фейк,російські наративи,родичі брешуть,новобранець ******,пожалівся,не дочекався поки все видадуть,не розкачуйте лодку.
Кляті брехуни і злодії.