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Новини Відновлення житла
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Дорожче, ніж у Києві: Влада Кам’янського замовила будівництво квартир для переселенців по $94 000 за штуку

камянське

Депаpтамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради (Дніпропетровська область) 14 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ "Мастертрейдконсалт" реконструкцію нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за 220,45 млн грн.

Роботи мають виконати до кінця 2026 року, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, передбачено облаштування 56 (одно- та двокімнатних) квартир в двоповерховій будівлі розміром 67х63 м, а також приміщень загального користування.

В середньому вартість однієї квартири скле 3,94 млн грн або $93 733 за поточним курсом. Зауважимо, що за такою ціною у Києві можна придбати трикімнатну квартиру на вторинному ринку одно-двокімнатне житло у новобудові.

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У перелік робіт входять демонтаж, оновлення фасаду та покрівлі, заміна вікон і дверей, а також внутрішнє опорядження підлоги, стін та стель, облаштування нових інженерних мереж та благоустрій території з дитячими та спортивними майданчиками.

Роботи фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання. Договірна ціна тверда без ризиків та інфляції.

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Фірма "Мастертрейдконсалт" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Компанія зареєстрована у Кам’янському у 2020 році та належить Роману Перебийнісу. З 2021 року "Мастертрейдконсалт" отримала державних підрядів на 285 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.

Депаpтамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради очолює Вадим Засядьвовк, а уповноваженою особою з питань закупівель є Анна Кірсік. Головою міста Кам’янське є Андрій Білоусов.

Автор: 

Prozorro (1838) закупівлі (2811) Дніпропетровська область (280) Криворізький район (15) Кам’янське (3)
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Топ коментарі
+23
По проекту Міндіча-з золотими унітазами?
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27.11.2025 19:56 Відповісти
+20
Мародер на мародері!
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27.11.2025 20:00 Відповісти
+17
когось ще таке дивує у "країні мрії"?
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27.11.2025 19:57 Відповісти
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По проекту Міндіча-з золотими унітазами?
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27.11.2025 19:56 Відповісти
когось ще таке дивує у "країні мрії"?
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27.11.2025 19:57 Відповісти
Зелена вкраїна мрій, кради , нічого тоді не буде.
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27.11.2025 19:59 Відповісти
Мародер на мародері!
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27.11.2025 20:00 Відповісти
зелені покидьки ніяк не нажераться. це буде завжди при владі зеленої мразоти. міндічгейт продовжується
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27.11.2025 20:00 Відповісти
работают за спасибо, им бы туда потужнича Фёдорова - в Запорожье по 300к приходилось на восстановление одной квартиры.
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27.11.2025 20:07 Відповісти
всі крадуть а ми що гірше за всіх?
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27.11.2025 20:36 Відповісти
Які 94к?
Без торгів, ніхто не зайшов? Чому?
Кам'янське стирається системно

Бл...ді
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27.11.2025 20:40 Відповісти
МАРОДЕРИ !!!!

навіть за такі пропозиції треба судити за нагле мародерство під час війни !!!

чи обовьязково будувати житло якнайближче до лінії фронту ?
Україна має тотально змінити демографічну географію !!!!

житло в західних регіонах,
фортифікація - в східних !!!

.
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27.11.2025 20:45 Відповісти
Па богатому
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27.11.2025 20:57 Відповісти
Нічого людського у цих мАлАдих команд. Просто мразота.
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27.11.2025 21:01 Відповісти
МАЛАдєц...МАЛАросія **************...латинська mala - українська зло.
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27.11.2025 21:09 Відповісти
за ТАКЕ треба руки рубати!
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27.11.2025 21:06 Відповісти
І золоті йоршики, все по богатому....
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27.11.2025 21:21 Відповісти
Дирява країна решето!!!
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27.11.2025 22:31 Відповісти
Просто потрібно почати корупціонерів і схематозників є..ба-шить...
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27.11.2025 23:26 Відповісти
Хоча б декілька посадок після голосних корупційних скандалів і справа б зрушила з місця. А у нас справи по корупції, застава кілька десятків мільйонів і щасливий виїзд за кордон.
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Ну якщо влада міста відчуває, що не буде покарання, що має її стримувати? Міфічна совість?
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28.11.2025 19:34 Відповісти

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