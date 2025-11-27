Дорожче, ніж у Києві: Влада Кам’янського замовила будівництво квартир для переселенців по $94 000 за штуку

Депаpтамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради (Дніпропетровська область) 14 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ "Мастертрейдконсалт" реконструкцію нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за 220,45 млн грн.

Роботи мають виконати до кінця 2026 року, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, передбачено облаштування 56 (одно- та двокімнатних) квартир в двоповерховій будівлі розміром 67х63 м, а також приміщень загального користування.

В середньому вартість однієї квартири скле 3,94 млн грн або $93 733 за поточним курсом. Зауважимо, що за такою ціною у Києві можна придбати трикімнатну квартиру на вторинному ринку одно-двокімнатне житло у новобудові.

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У перелік робіт входять демонтаж, оновлення фасаду та покрівлі, заміна вікон і дверей, а також внутрішнє опорядження підлоги, стін та стель, облаштування нових інженерних мереж та благоустрій території з дитячими та спортивними майданчиками.

Роботи фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання. Договірна ціна тверда без ризиків та інфляції.

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Фірма "Мастертрейдконсалт" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Компанія зареєстрована у Кам’янському у 2020 році та належить Роману Перебийнісу. З 2021 року "Мастертрейдконсалт" отримала державних підрядів на 285 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.

Депаpтамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради очолює Вадим Засядьвовк, а уповноваженою особою з питань закупівель є Анна Кірсік. Головою міста Кам’янське є Андрій Білоусов.