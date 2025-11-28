В уряді готують повернення обов’язкового техогляду для легкових авто вже наступного року

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже наступного року планує повернути обов’язковий техогляд для легкових авто та технічний контроль при ввезенні вживаних автомобілів.

Про це заступник міністра Сергій Деркач повідомив в інтерв’ю ЦТС.

За його словами, впровадження обов’язкового технічного контролю є європейською практикою, але "буде для України непростим політично".

"Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Нині в Україні він діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів. Але в Європі це обов’язковий основоположний регламент", – сказав Деркач.

За словами заступника міністра, також планують запровадити придорожній технічний контроль.

"Наші контрольні служби повинні мати можливість зупинити на дорозі автомобіль і повноцінно перевірити технічний стан цього транспортного засобу. Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити", – пояснив посадовець.

Він додав, що Мінрозвитку також готує законопроєкт, який змінить підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які завезли в Україну.

"Та сертифікація, яку вони проходять зараз, – це неефективний і часто корупційний інструмент. Він не має аналогів у ЄС, тому будемо його змінювати на обов’язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль", – зазначив Деркач.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури вже планувало повернути обов’язковий техогляд для легкових авто ще з 2022 року, але тоді відповідні зміни до законодавства так і не ухвалили.

Тоді передбачалося, що перший техогляд особистих авто буде проводитись через чотири роки після першої реєстрації з наступним його проходженням кожні два роки. Для таксі та комерційних автомобілів передбачалось щорічне проведення техогляду, починаючи з першої реєстрації. Контролювати дотримання зазначених вимог мала Нацполіція.