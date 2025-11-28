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В уряді готують повернення обов’язкового техогляду для легкових авто вже наступного року

Техогляд для легкових авто можуть повернути вже наступного року

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже наступного року планує повернути обов’язковий техогляд для легкових авто та технічний контроль при ввезенні вживаних автомобілів.

Про це заступник міністра Сергій Деркач повідомив в інтерв’ю ЦТС.

За його словами, впровадження обов’язкового технічного контролю є європейською практикою, але "буде для України непростим політично".

"Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Нині в Україні він діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів. Але в Європі це обов’язковий основоположний регламент", – сказав Деркач.

За словами заступника міністра, також планують запровадити придорожній технічний контроль.

"Наші контрольні служби повинні мати можливість зупинити на дорозі автомобіль і повноцінно перевірити технічний стан цього транспортного засобу. Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити", – пояснив посадовець.

Він додав, що Мінрозвитку також готує законопроєкт, який змінить підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які завезли в Україну.

"Та сертифікація, яку вони проходять зараз, – це неефективний і часто корупційний інструмент. Він не має аналогів у ЄС, тому будемо його змінювати на обов’язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль", – зазначив Деркач.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури вже планувало повернути обов’язковий техогляд для легкових авто ще з 2022 року, але тоді відповідні зміни до законодавства так і не ухвалили.

Тоді передбачалося, що перший техогляд особистих авто буде проводитись через чотири роки після першої реєстрації з наступним його проходженням кожні два роки. Для таксі та комерційних автомобілів передбачалось щорічне проведення техогляду, починаючи з першої реєстрації. Контролювати дотримання зазначених вимог мала Нацполіція.

Автор: 

авто (4447) Кабмін (7883) техогляд (13) Міністерство розвитку громад і територій (140)
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Топ коментарі
+44
Нова стара кормушка вертається. Браво!
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28.11.2025 10:46 Відповісти
+43
підкажу ще один спосіб подоїти українців , треба ввести податок на котів і собак та обов'язковий їх ветогляд . а техогляд в війну саме вчасно головне перевіряти авто що повертаються з нуля ...
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28.11.2025 10:32 Відповісти
+37
Тварюки!-це ДОЇЛЬНЯ УКРАЇНЦІВ ПРОЙДИСВІТАМИ!!
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28.11.2025 10:35 Відповісти
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ТО проводиться весь рік, відповідно до дати ввода в експлуатаціб авто.
ТО мусить робити не якесь мрео, а спеціальні станції тех.огляду, а їх представники можуть бути присутніми і контролювати проходження ТО на СТО.
Записатись можна онлайн.
Вартість ТО легковушки в Німеччині +-150 євро, враховуючи різницю оплати праці в час, в України ТО мусить бути в 10 разів дешевше...
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28.11.2025 17:25 Відповісти
іді на хер
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29.11.2025 04:52 Відповісти
Примерно 50 лм количество легковых в Германии и продолжает расти. При 150 ойро это примерно 8 лрд или 10 процентов оборонного бюджета Германии, денег из воздуха, которые уходят в никуда. За что должен платить бюргер, если его машина исправна? За ADF нам топишь, за популистов? Предлагаешь, в воюющей стране такое ввести? Даже нет такой статистики-дтп по причине технеисправности, ни в Германии, ни в Украине - ибо это мизерный мизер.
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30.11.2025 17:10 Відповісти
"...ваша дитина задихаласьби від чаду дизеля у якому вирізали сажовик..." вже ПІСЛЯ проходження ТО...
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28.11.2025 18:12 Відповісти
Так Ви ж застраховані автоцивілкою по закону
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28.11.2025 22:48 Відповісти
Твоя проблемма українцю в тому що держава в лиці всіх цих держустанов хоче ,,Кушать,,
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28.11.2025 16:45 Відповісти
Актуально, как никогда. А главное вовремя.
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28.11.2025 16:58 Відповісти
О... поліцаї повертають собі "стару-добру" годівничку. Цікаво, скільки в Мінрозвиток занесли. Важко напевно було міністерському верблюду виносити "прєсакі". Ну і "двушку на маскву" говловне не забути відправити.
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28.11.2025 17:24 Відповісти
...яка може бути автостраховка без ТО, а без страховки звідкіля відшкодування ущербу, у першу чергу, жертві?
МРЕО, поліція до проведення ТО ніяким боком не мають відношення, тільки контроль його наявності
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28.11.2025 17:29 Відповісти
Я вас можливо здивую. Тємка з техоглядом автомобілів, коли вони були ще до їх відміни, повністю контролювалась тодішнім МВС, від слова 100%. І контролюється досі, тільки лишився комерційний та пасажирський транспорт. Тобто всі конторки які штампують техогляди, пов'язані на місцях з місцевим керівництвом нацполу. Ті в свою чергу заносять в область. А ті везуть у столицю. Просто йде розширення "бізнесу", не більше. А якщо точніше, то повернення на ринок легкових ТЗ.
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28.11.2025 17:36 Відповісти
Ира-здесь некоторая публика специфическая.делайте поправку.зато когда оказываются в Европе-у них вопросов не возникает.тише воды,ниже травы.
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28.11.2025 18:10 Відповісти
то їх країна
нам це не потрібно бо то мусорська кормушка
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29.11.2025 04:53 Відповісти
У нас страхування до ТО не прив'язане.
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29.11.2025 00:22 Відповісти
Типо за техогляд не братимуть гроші? Тільки офіційна частина? Не смішіть мої черевики.
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28.11.2025 17:33 Відповісти
Звичайно, що ні))) Тільки офіційно ви фіг його пройдете. Верніше, може й пройдете, але через рік, або два. Але можна і швидше, я знаю там людину, вона може "парєшать"
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28.11.2025 17:38 Відповісти
...до чого можна присікатись, якщо все ок? Є протокол, все пишиться автоматично pdf на компі в спец формі, в яку вручну не можна втрутитись. Що за байки про неможливість пройти ТО... чи це справедливо для ін.учасників дорожн.руху створювати небезпеку?
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28.11.2025 17:58 Відповісти
Мля... уряд Януковича у порівнянні з цими просто генії. Ніколи не думав, що напишу таке про Кілю. Але ж вони відмінили це лайно з ТО.
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28.11.2025 17:53 Відповісти
Пардон,а коли відміняли техогляд,транспортний з ВР заклали в ціну бензину-щось в статті не має,що в законі прописали,що так,як вертається техогляд,то тих пару-трійку гривень з бціни бензину за літр знімуть.Двойне общипування народу-гусака.
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28.11.2025 19:51 Відповісти
мусора охреніли
час вже стріляти падаль
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29.11.2025 04:54 Відповісти
Застрілься, кацапе.
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29.11.2025 09:18 Відповісти
Не відзеркалюй, кацапедло.
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29.11.2025 10:03 Відповісти
Ну то бийся мордою о скло.
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29.11.2025 10:13 Відповісти
Є два типи терпіл, яких можна стригти нескінченно - курці, та автовласники.
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29.11.2025 05:58 Відповісти
А в Африке нет техосмотра. Почему нужно на кого то смотреть? Лучше бы сказали в чем позитивный смысл будет? А они вон там где то есть .

Техосмотр чтобы очередной раз на корупции нажится. Так и скажите
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29.11.2025 08:24 Відповісти
Сертификация корупционный, а техосмотр нет. Кому он эту чушь несет? В самой корумпированой стране Европы техосмотр всегда был и будет корупцией
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29.11.2025 08:27 Відповісти
Якщо вони так волають, що то вимога ЄС то можливо є сенс віддати проходження техогляду для страхових компаній, в не підключати чергового чинушу на грошовий потік.
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29.11.2025 08:40 Відповісти
Наші контрольні служби повинні мати можливість зупинити на дорозі автомобіль і повноцінно перевірити технічний стан цього транспортного засобу

Уху їли?
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29.11.2025 09:22 Відповісти
це приватна власність
хай жінці піхву перевіряє
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29.11.2025 09:55 Відповісти
А не можна, ку...ва, почекати хоча б закінчення війни ?! От немає чим більше Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури зайнятися! Паразити, одно слово!
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29.11.2025 09:51 Відповісти
Невже збільшилась аварійність через поганий стан легкового автотранспорта? Більше уряду немає чим перейматися?
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29.11.2025 13:27 Відповісти
Твари скоро уже на машине только бизнесмены и миллионеры будут ездить, страховки поделали заоблачные теперь техосмотр а завтра за воздух платить будем, только зарплаты далеко не как в Европе с которой всё сравнивают ублюдки
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29.11.2025 20:59 Відповісти
Опять какой-нибудь бывший ментяра или судья купил себе беспроигрышный бизнес в виде техосмотра
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29.11.2025 21:04 Відповісти
Скотини та негідники!!! Так і хочуть залізти пересічним українцям в кишеню!!! Вже скільки років відсутній цей техогляд і для пересічних людей тільки в плюс!! Наскільки менше потрібно витрачати на утримання авто, а стосовно безпеки на дорогах в гіршу сторону нічого не змінилося!!
Це всеодно що намагаються зараз також пропихнути законопроект, який передбачає кожні п'ять років перездавати на продовження строку дії посвідчення водія!!!
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29.11.2025 22:21 Відповісти
Приймаючи такі рішення та розповідаючи про безпеку на дорогах чомусь ніхто з тих хто це пропонує не наводить статистику ДТП причиною, якого є технічний стан транспортного засобу. При цьому 60 відсотків ДТП це керування на підпитку інші 40 це порушення правил обгону, не дотримання дистанції, проїзд перехресть та бикування крутеликів. А якщо це вимоги Європи то нехай проходять ті хто туди збирається на авто.
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29.11.2025 22:37 Відповісти
І знову влада вводить на Українців ще один налог,живемо все краще і краще ... .
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29.11.2025 22:41 Відповісти
Цей заступник міністра Деркач,що є ініціатором цього законопроекту, колишній міліціонер! Якщо подивитись офіційну статистику від поліції стосовно причин ДТП, то на першому місці перевищення швидкості, а технічна несправність ТЗ на останньому місці. Тобто немає підстав для обов'язкового введення ТО для всіх транспортних засобів. Тобто із цього всього чітко вбачається, що хтось із влади хоче додатково набити собі кишені!!!
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29.11.2025 22:42 Відповісти
Просто виродки, які не знають, як ще влізти в кишеню до українців, під час війни. Замість підтримки громадян в важкий період вони зберуть останнє.
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30.11.2025 04:49 Відповісти
Трошки брехня, легкові теж проходять то.. якщо використовуються в комерційних цілях..
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30.11.2025 14:47 Відповісти
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