Meta та розкритикувала антимонопольні вимоги ЄС щодо даних у Facebook

Meta Platforms розкритикувала антимонопольних регуляторів ЄС через, за словами компанії, "нестандартні" запити на інформацію під час двох розслідувань чотирирічної давнини.

Це, на думку Meta, демонструє зростання опору бізнесу вимогам регуляторів, які в компанії називають непропорційними, повідомляє Reuters.

Meta, яка раніше порівнювала вимоги ЄС щодо своєї соцмережі Facebook та онлайн-оголошень з рибальським траулером, заявила, що ключове питання полягає в тому, чи мають регулятори межі повноважень і чи існує дієвий судовий контроль за їхніми діями.

Американська технологічна компанія оскаржила запити Європейської комісії у суді нижчої інстанції, однак не змогла переконати суддів, після чого подала апеляцію до Суду ЄС ‒ найвищої судової інстанції Європи.

Адвокат Meta Деніел Джоуелл повідомив п’яти суддям колегії, що серед документів, вилучених за вимогами ЄС, були звіти про розтин членів сім'ї, шкільні звіти дітей, персональна інформація про окремих людей та їхні родини, а також навіть дані, пов’язані з безпекою.

Джоуелл наголосив, що фундаментальна суперечка стосується того, чи є право Комісії вимагати цифрові документи "фактично необмеженим, чи це керується таким чином, щоб належним чином поважати принципи необхідності, пропорційності та основоположне право на недоторканність приватного життя".

Meta заявила, що у справі про дані Комісія застосувала близько 2500 пошукових термінів, а у справі про торговельний майданчик ‒ приблизно 600, через що компанія була змушена передати майже 1 млн документів.

Представник Комісії Джузеппе Конте відкинув ці аргументи, зазначивши, що антимонопольний орган ЄС значною мірою спирався на підхід самої компанії при визначенні пошукових термінів.

Конте додав, що "Комісія, та й усі антимонопольні органи світу, зазвичай вимагають від компанії, щодо якої проводиться розслідування, надати документи, що відповідають пошуковим запитам". Він також заперечив твердження Meta про надмірну кількість термінів, заявивши, що їх ідеться про сотні, а не тисячі.

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Очікується, що рішення у цій справі суд ухвалить наступного року.

Минулого року антимонопольний регулятор ЄС оштрафував Meta на 797,7 млн євро ($923,6 млн) за те, що компанія прив’язала Facebook Marketplace до соцмережі Facebook і нав’язала, за висновками Комісії, несправедливі умови іншим постачальникам онлайн-оголошень. Йдеться про справи Meta Platforms Ireland проти Комісії (Facebook Marketplace) C-496/23 P та Meta Platforms Ireland проти Комісії (Facebook Data) C-497/23 P.

Як повідомлялося, постійні представники країн Європейського Союзу вдруге не дійшли згоди щодо спільної переговорної позиції для майбутньої угоди з Великою Британією. Ключова розбіжність пов’язана з наміром Лондона частково відновити участь у єдиному ринку ЄС, зокрема в секторах електроенергетики та сільського господарства.