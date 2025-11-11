ЄС розділився через вимоги до Британії щодо єдиного ринку, - Politico

Постійні представники держав Європейського Союзу вдруге не змогли домовитися про спільну переговорну позицію стосовно майбутньої угоди з Великою Британією.

Як повідомляє Politico, питання двосторонніх відносин із Лондоном знову довелося відкласти після безрезультатного засідання у Брюсселі.

Розбіжності між країнами ЄС

Основна суперечність виникла через прагнення Великої Британії частково повернутись до єдиного ринку ЄС — у сфері електроенергетики та сільського господарства.

За інформацією Politico, більшість країн-членів, очолюваних Францією, вважають, що Британія повинна здійснювати "невідкладні платежі" як ціну за такий доступ.

Водночас Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Бельгія та Люксембург наполягають на більш поміркованій позиції, зазначаючи, що переговори слід будувати на угоді, укладеній під час саміту у травні, де про додаткові внески не йшлося.

Лондон відкинув вимогу Брюсселя

Британський уряд, за даними ЗМІ, відхилив початкову пропозицію ЄС — внести 6,75 млрд євро за доступ до програми переозброєння SAFE.

Для уряду Кіра Стармера це питання є політично чутливим, адже кампанія за Brexit відбувалася під гаслами припинення фінансових виплат до ЄС.

"Ми прагнемо перезавантажити відносини з Європою, але не повернутися до старих фінансових зобов’язань", — зазначив раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Основні тези

ЄС не узгодив спільну переговорну позицію з Лондоном;

Франція вимагає обов’язкових внесків за доступ до ринку;

Німеччина й Нідерланди виступають за компроміс;

Британія відмовилася сплачувати 6,75 млрд євро за участь у програмі SAFE;

Прем’єр Стармер прагне "перезавантажити" відносини з ЄС без відновлення фінансової залежності.

