ЄС розділився через вимоги до Британії щодо єдиного ринку, - Politico
Постійні представники держав Європейського Союзу вдруге не змогли домовитися про спільну переговорну позицію стосовно майбутньої угоди з Великою Британією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, питання двосторонніх відносин із Лондоном знову довелося відкласти після безрезультатного засідання у Брюсселі.
Розбіжності між країнами ЄС
Основна суперечність виникла через прагнення Великої Британії частково повернутись до єдиного ринку ЄС — у сфері електроенергетики та сільського господарства.
За інформацією Politico, більшість країн-членів, очолюваних Францією, вважають, що Британія повинна здійснювати "невідкладні платежі" як ціну за такий доступ.
Водночас Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Бельгія та Люксембург наполягають на більш поміркованій позиції, зазначаючи, що переговори слід будувати на угоді, укладеній під час саміту у травні, де про додаткові внески не йшлося.
Лондон відкинув вимогу Брюсселя
Британський уряд, за даними ЗМІ, відхилив початкову пропозицію ЄС — внести 6,75 млрд євро за доступ до програми переозброєння SAFE.
Для уряду Кіра Стармера це питання є політично чутливим, адже кампанія за Brexit відбувалася під гаслами припинення фінансових виплат до ЄС.
"Ми прагнемо перезавантажити відносини з Європою, але не повернутися до старих фінансових зобов’язань", — зазначив раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Основні тези
-
ЄС не узгодив спільну переговорну позицію з Лондоном;
-
Франція вимагає обов’язкових внесків за доступ до ринку;
-
Німеччина й Нідерланди виступають за компроміс;
-
Британія відмовилася сплачувати 6,75 млрд євро за участь у програмі SAFE;
-
Прем’єр Стармер прагне "перезавантажити" відносини з ЄС без відновлення фінансової залежності.
Раніше ми повідомляли, що Бельгія залучила допомогу союзників для перехоплення або відстеження дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз тільки 30% британців вважають брекзит правильним рішенням, а 55% називають його помилкою.
Ідеологи розлучення з найближчим і найбільшим партнером обіцяли звільнити країну від іммігрантів і європейської бюрократії, заробити на торгівлі з рештою світу та почати жити самостійно.
Із усіх пунктів тільки останній виконаний, і той частково. Британія тепер вільна визначати власні правила гри (наприклад, вона може вводити податки на приватні школи, що в ЄС заборонено). Але бізнес все одно працює, оглядаючись на правила найбільшого і найближчого ринку.
У всьому іншому ситуація рівно протилежна тому, що обіцяли.
Імміграція не скоротилася, а виросла до рекордних висот, причому на заміну одиноким європейцям приїхали африканці та азійці з сім'ями.
Бюрократичні бар'єри для торгівлі виросли в кілька разів, а сама торгівля скоротилася, через що забуксувала і вся економіка.
Британія колись грала першу скрипку в ЄС - найбільшому на планеті політичному союзі з населенням 500 мільйонів людей і другою за розмірами економікою після США Тепер вона перетворилася на регіональну державу на периферії, не дивлячись на ядерну зброю і місце постійного члена Радбезу ООН.
"Це станеться тільки тоді і тільки в тому випадку, якщо діюча влада опиниться в ямі, з якої новий референдум здасться кращим виходом", - каже один із найбільш авторитетних соціологів країни Джон Кертіс із NatCen Social Research.
І воно здебільшого проєвропейське.