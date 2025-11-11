ЄС розділився через вимоги до Британії щодо єдиного ринку, - Politico

ЄС розділився через вимоги до Британії щодо єдиного ринку

ЄС розділився через вимоги до Британії щодо єдиного ринку

Постійні представники держав Європейського Союзу вдруге не змогли домовитися про спільну переговорну позицію стосовно майбутньої угоди з Великою Британією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, питання двосторонніх відносин із Лондоном знову довелося відкласти після безрезультатного засідання у Брюсселі.

Розбіжності між країнами ЄС

Основна суперечність виникла через прагнення Великої Британії частково повернутись до єдиного ринку ЄС — у сфері електроенергетики та сільського господарства.

За інформацією Politico, більшість країн-членів, очолюваних Францією, вважають, що Британія повинна здійснювати "невідкладні платежі" як ціну за такий доступ.

Водночас Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Бельгія та Люксембург наполягають на більш поміркованій позиції, зазначаючи, що переговори слід будувати на угоді, укладеній під час саміту у травні, де про додаткові внески не йшлося.

Лондон відкинув вимогу Брюсселя

Британський уряд, за даними ЗМІ, відхилив початкову пропозицію ЄС — внести 6,75 млрд євро за доступ до програми переозброєння SAFE.

Для уряду Кіра Стармера це питання є політично чутливим, адже кампанія за Brexit відбувалася під гаслами припинення фінансових виплат до ЄС.

"Ми прагнемо перезавантажити відносини з Європою, але не повернутися до старих фінансових зобов’язань", — зазначив раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Основні тези

  • ЄС не узгодив спільну переговорну позицію з Лондоном;

  • Франція вимагає обов’язкових внесків за доступ до ринку;

  • Німеччина й Нідерланди виступають за компроміс;

  • Британія відмовилася сплачувати 6,75 млрд євро за участь у програмі SAFE;

  • Прем’єр Стармер прагне "перезавантажити" відносини з ЄС без відновлення фінансової залежності.

12.11.2025 00:10 Відповісти
12.11.2025 00:13 Відповісти
12.11.2025 00:20 Відповісти
BBC

Зараз тільки 30% британців вважають брекзит правильним рішенням, а 55% називають його помилкою.

Ідеологи розлучення з найближчим і найбільшим партнером обіцяли звільнити країну від іммігрантів і європейської бюрократії, заробити на торгівлі з рештою світу та почати жити самостійно.

Із усіх пунктів тільки останній виконаний, і той частково. Британія тепер вільна визначати власні правила гри (наприклад, вона може вводити податки на приватні школи, що в ЄС заборонено). Але бізнес все одно працює, оглядаючись на правила найбільшого і найближчого ринку.

У всьому іншому ситуація рівно протилежна тому, що обіцяли.

Імміграція не скоротилася, а виросла до рекордних висот, причому на заміну одиноким європейцям приїхали африканці та азійці з сім'ями.

Бюрократичні бар'єри для торгівлі виросли в кілька разів, а сама торгівля скоротилася, через що забуксувала і вся економіка.

Британія колись грала першу скрипку в ЄС - найбільшому на планеті політичному союзі з населенням 500 мільйонів людей і другою за розмірами економікою після США Тепер вона перетворилася на регіональну державу на периферії, не дивлячись на ядерну зброю і місце постійного члена Радбезу ООН.
12.11.2025 00:07 Відповісти
Новий референдум якщо і трапиться, то нескоро. До нього не готові ні Британія, ні ЄС.

"Це станеться тільки тоді і тільки в тому випадку, якщо діюча влада опиниться в ямі, з якої новий референдум здасться кращим виходом", - каже один із найбільш авторитетних соціологів країни Джон Кертіс із NatCen Social Research.
12.11.2025 00:09 Відповісти
Cтаріше покоління поступово вимирає, а йому на зміну підростає нове, яке не мало право голосу в 2016 році.
І воно здебільшого проєвропейське.
12.11.2025 00:10 Відповісти
Найбільшою помилкою Британії буде повторний стрибок на "брюсельські граблі". Цього разу їх німці з французами пустять "на органи" і Британія зникне з історії - 27 шакалів роздеруть як Тузік грілку. Британія втратить все -честь, гідність, незалежність, монархію, аристократію, трудову етику. Все. Поверненя Британії в ЄС це мрія ***** - ставити раком королівство корумпованими лапами Брюсселя...
12.11.2025 00:13 Відповісти
Тобі в кремлі за цю ***** проплатили?
12.11.2025 00:18 Відповісти
Шість років жив в Лондоні і знаю про що говорю... Орбан не останній корумпований чорт ЄС. Будуть ще... Брюсель керував ультиматумами і знищив цілі сектори економіки Британії. Всю користь отримували німці і французи. Британці мали лише платити і слухатись. Врешті європейці вирішили знищити Лондонську біржу. І це стало останньою краплею яка призвела до Брекзіту. Британія не може бути членом Британського Союзу і членом Європейського Союзу одночасно - "Болівар не витримає двох". Здохне.
12.11.2025 00:29 Відповісти
Все, чувак, можеш бігти до цілодобової каси, тільки супервайзер нехай тебе проштампує.
12.11.2025 01:50 Відповісти
Британія розплачується за той пафосний популізм - Брекзіт.
12.11.2025 00:20 Відповісти
Якщо проголосують ще сто разів, сто разів проголосують за вихід. Британці вважають себе занадто особливими та незалежними. Ніколи не підкоряться старухам-комісарам.
12.11.2025 04:51 Відповісти
Це у старих консерваторів, молодь трохи більш розумніша.
12.11.2025 09:09 Відповісти
Німці як завжди. Готові лягти під кожного. Вийшли і вийшли ***** просити привілеї назад.
12.11.2025 00:29 Відповісти
Естественно немцам выход Британии как кость в горле. Денюжка теряется. Потоками финансов и их распределением рулят в ЕС Германия и Франция. Себя они , понятное дело, не обидят. Из-за вступления в ЕС многие страны лишились независимой экономики, она у них пошла по п..де.
12.11.2025 12:05 Відповісти
ну вийшли англійці з єс і що з того для нас?--то їх клопіт..от ********** ми вирішувати що робити іншим щоб нам краще було..нам своє робити треба .
12.11.2025 09:09 Відповісти
 
 