Бельгія залучила допомогу союзників для перехоплення або відстеження дронів
Бельгія залучила фахівців із Франції, Німеччини та Великої Британії для перехоплення або відстеження дронів, які літали біля аеропортів, військових баз і атомної електростанції.
Які інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, французькі та німецькі групи боротьби з безпілотниками прибули до Бельгії, а 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії мають бути розгорнуті з системами, які можуть глушити електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.
"Ми не кажемо, що це Росія. Ми кажемо, що це схоже на Росію. Неможливо пов’язати будь-який інцидент з кимось. У нас нічого немає", – сказав агенції бельгійський чиновник, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений говорити офіційно. – Ми працюємо з партнерами, щоб спробувати отримати дрон або виявити, звідки його запускають і куди він летить".
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен минулого тижня заявив Het Laatste Nieuws, що існують припущення, що за вторгненнями дронів стоїть Росія, "але я не можу цього довести".
За його словами, Бельгія перебуває під пильним наглядом через заморожені російські активи в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. ЄС запропонував використати ці кошти для фінансування України. Росія погрожує "болючою відповіддю", якщо це станеться.
Росія заперечує будь-яку причетність до безпілотників. Її посольство в Брюсселі минулого тижня заявило, що не має "ні мотиву, ні інтересу до такої діяльності".
У п’ятницю уряд Бельгії також дав попередній дозвіл на витрату 50 мільйонів євро (58,3 мільйона доларів) на системи виявлення дронів та їх виведення з ладу, хоча незрозуміло, коли це обладнання буде доступне.
В інших країнах ЄС аеропорти також регулярно змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії і Франції.
Росія заперечує звинувачення у веденні "гібридної війни" проти європейських країн.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
