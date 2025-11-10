Бельгия привлекла помощь союзников для перехвата или отслеживания дронов.

Бельгия привлекла специалистов из Франции, Германии и Великобритании для перехвата или отслеживания дронов, которые летали возле аэропортов, военных баз и атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, французские и немецкие группы по борьбе с беспилотниками прибыли в Бельгию, а 20 специалистов Королевских ВВС Великобритании должны быть развернуты с системами, которые могут глушить электронные сигналы, необходимые для работы беспилотников.

"Мы не говорим, что это Россия. Мы говорим, что это похоже на Россию. Невозможно связать какой-либо инцидент с кем-то. У нас ничего нет", – сказал агентству бельгийский чиновник, пожелавший остаться анонимным, поскольку не уполномочен говорить официально. – Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться получить дрон или выяснить, откуда его запускают и куда он летит".

Министр обороны Бельгии Тео Франкен на прошлой неделе заявил Het Laatste Nieuws, что существуют предположения, что за вторжениями дронов стоит Россия, "но я не могу этого доказать".

По его словам, Бельгия находится под пристальным наблюдением из-за замороженных российских активов в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear. ЕС предложил использовать эти средства для финансирования Украины. Россия угрожает "болезненным ответом", если это произойдет.

Россия отрицает любую причастность к беспилотникам. Ее посольство в Брюсселе на прошлой неделе заявило, что не имеет "ни мотива, ни интереса к такой деятельности".

В пятницу правительство Бельгии также дало предварительное разрешение на расходование 50 миллионов евро (58,3 миллиона долларов) на системы обнаружения дронов и их вывода из строя, хотя непонятно, когда это оборудование будет доступно.

В других странах ЕС аэропорты также регулярно вынуждены останавливать работу из-за неизвестных дронов. В течение последних недель такие случаи фиксировались в Бельгии, Норвегии, Дании и Франции.

Россия отрицает обвинения в ведении "гибридной войны" против европейских стран.

Дроны над Бельгией