Бельгия привлекла помощь союзников для перехвата или отслеживания дронов.

Бельгия привлекла специалистов из Франции, Германии и Великобритании для перехвата или отслеживания дронов, которые летали возле аэропортов, военных баз и атомной электростанции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, французские и немецкие группы по борьбе с беспилотниками прибыли в Бельгию, а 20 специалистов Королевских ВВС Великобритании должны быть развернуты с системами, которые могут глушить электронные сигналы, необходимые для работы беспилотников.
"Мы не говорим, что это Россия. Мы говорим, что это похоже на Россию. Невозможно связать какой-либо инцидент с кем-то. У нас ничего нет", – сказал агентству бельгийский чиновник, пожелавший остаться анонимным, поскольку не уполномочен говорить официально. – Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться получить дрон или выяснить, откуда его запускают и куда он летит".
Министр обороны Бельгии Тео Франкен на прошлой неделе заявил Het Laatste Nieuws, что существуют предположения, что за вторжениями дронов стоит Россия, "но я не могу этого доказать".
По его словам, Бельгия находится под пристальным наблюдением из-за замороженных российских активов в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear. ЕС предложил использовать эти средства для финансирования Украины. Россия угрожает "болезненным ответом", если это произойдет.
Россия отрицает любую причастность к беспилотникам. Ее посольство в Брюсселе на прошлой неделе заявило, что не имеет "ни мотива, ни интереса к такой деятельности".
В пятницу правительство Бельгии также дало предварительное разрешение на расходование 50 миллионов евро (58,3 миллиона долларов) на системы обнаружения дронов и их вывода из строя, хотя непонятно, когда это оборудование будет доступно.
В других странах ЕС аэропорты также регулярно вынуждены останавливать работу из-за неизвестных дронов. В течение последних недель такие случаи фиксировались в Бельгии, Норвегии, Дании и Франции.
Россия отрицает обвинения в ведении "гибридной войны" против европейских стран.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
