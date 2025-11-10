Над АЭС в Бельгии зафиксировано три неизвестных дрона

Вечером 9 ноября три неизвестных беспилотника были замечены над атомной электростанцией Доэль в Бельгии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Отмечается, что это стало очередным инцидентом на фоне серии полетов дронов, которые с октября неоднократно фиксировались над военными базами и аэропортами страны.

По словам представителя энергетической компании Engie, пролет беспилотников не повлиял на работу АЭС – все системы функционируют в штатном режиме.

Кроме того, по данным RTBF, воздушное движение в аэропорту Льежа было прервано в воскресенье после того, как были замечены беспилотники, сообщает компания по управлению воздушным движением Skeyes. Как подтвердил Кристиан Делькур, руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Льежа, движение было приостановлено после первого замеченного беспилотника около 19:30 вечера. Впоследствии, около 19:45, были замечены еще два дрона. Воздушное движение возобновилось около 20:25.

Дроны над Бельгией

