Над АЭС в Бельгии зафиксировано три неизвестных дрона

Дроны пролетели над АЭС Доэль в Бельгии

Вечером 9 ноября три неизвестных беспилотника были замечены над атомной электростанцией Доэль в Бельгии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Отмечается, что это стало очередным инцидентом на фоне серии полетов дронов, которые с октября неоднократно фиксировались над военными базами и аэропортами страны.

По словам представителя энергетической компании Engie, пролет беспилотников не повлиял на работу АЭС – все системы функционируют в штатном режиме.

Кроме того, по данным RTBF, воздушное движение в аэропорту Льежа было прервано в воскресенье после того, как были замечены беспилотники, сообщает компания по управлению воздушным движением Skeyes. Как подтвердил Кристиан Делькур, руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Льежа, движение было приостановлено после первого замеченного беспилотника около 19:30 вечера. Впоследствии, около 19:45, были замечены еще два дрона. Воздушное движение возобновилось около 20:25.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инциденты с дронами в Бельгии могут быть связаны с активами РФ, - Писториус

Дроны над Бельгией

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания отправляет военных и технику в Бельгию, чтобы помочь в противодействии дронам

Странная история с этими дронами. Дроны откуда-то взлетели и где то приземлились, радиус действия у них ограничен. И до сих про спецслужбы не могут выследить кто" балуеться"?
10.11.2025 09:31 Ответить
По 3 дрони в день для Бельгії і Бельгія обісситься до кінця свого існування - не буде ніякої домовленності по активам рашистським.. У них поважна причина... ось так..до парі дронів на кожну країну ЄС і все... дешево і сердито
10.11.2025 09:45 Ответить
 
 