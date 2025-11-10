Над АЭС в Бельгии зафиксировано три неизвестных дрона
Вечером 9 ноября три неизвестных беспилотника были замечены над атомной электростанцией Доэль в Бельгии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Отмечается, что это стало очередным инцидентом на фоне серии полетов дронов, которые с октября неоднократно фиксировались над военными базами и аэропортами страны.
По словам представителя энергетической компании Engie, пролет беспилотников не повлиял на работу АЭС – все системы функционируют в штатном режиме.
Кроме того, по данным RTBF, воздушное движение в аэропорту Льежа было прервано в воскресенье после того, как были замечены беспилотники, сообщает компания по управлению воздушным движением Skeyes. Как подтвердил Кристиан Делькур, руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Льежа, движение было приостановлено после первого замеченного беспилотника около 19:30 вечера. Впоследствии, около 19:45, были замечены еще два дрона. Воздушное движение возобновилось около 20:25.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль