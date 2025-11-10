Над АЕС у Бельгії зафіксовано три невідомі дрони
Увечері 9 листопада три невідомі безпілотники були помічені над атомною електростанцією Доел у Бельгії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Зазначається, що це стало черговим інцидентом на тлі серії польотів дронів, які з жовтня неодноразово фіксувалися над військовими базами та аеропортами країни.
За словами речника енергетичної компанії Engie, проліт безпілотників не вплинув на роботу АЕС – усі системи функціонують у штатному режимі.
Крім того, за даними RTBF, повітряний рух в аеропорту Льєжа був перерваний в неділю після того, як були помічені безпілотники, повідомляє компанія з управління повітряним рухом Skeyes. Як підтвердив Крістіан Делькур, керівник відділу зв'язків з громадськістю аеропорту Льєжа, рух було призупинено після першого поміченого безпілотника близько 19:30 вечора. Згодом, близько 19:45, було помічено ще два дрони. Повітряний рух відновився близько 20:25.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
