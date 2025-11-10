Над АЕС у Бельгії зафіксовано три невідомі дрони

Увечері 9 листопада три невідомі безпілотники були помічені над атомною електростанцією Доел у Бельгії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Зазначається,  що це стало черговим інцидентом на тлі серії польотів дронів, які з жовтня неодноразово фіксувалися над військовими базами та аеропортами країни.

За словами речника енергетичної компанії Engie, проліт безпілотників не вплинув на роботу АЕС – усі системи функціонують у штатному режимі.

Крім того,  за даними RTBF, повітряний рух в аеропорту Льєжа був перерваний в неділю після того, як були помічені безпілотники, повідомляє компанія з управління повітряним рухом Skeyes. Як підтвердив Крістіан Делькур, керівник відділу зв'язків з громадськістю аеропорту Льєжа, рух було призупинено після першого поміченого безпілотника близько 19:30 вечора. Згодом, близько 19:45, було помічено ще два дрони. Повітряний рух відновився близько 20:25.

Странная история с этими дронами. Дроны откуда-то взлетели и где то приземлились, радиус действия у них ограничен. И до сих про спецслужбы не могут выследить кто" балуеться"?
10.11.2025 09:31 Відповісти
По 3 дрони в день для Бельгії і Бельгія обісситься до кінця свого існування - не буде ніякої домовленності по активам рашистським.. У них поважна причина... ось так..до парі дронів на кожну країну ЄС і все... дешево і сердито
10.11.2025 09:45 Відповісти
Ну шо, понакуплялись путинської нафти? Треба було його мочить ще 8.08.08
10.11.2025 11:44 Відповісти
 
 