Над АЕС у Бельгії зафіксовано три невідомі дрони

Увечері 9 листопада три невідомі безпілотники були помічені над атомною електростанцією Доел у Бельгії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Зазначається, що це стало черговим інцидентом на тлі серії польотів дронів, які з жовтня неодноразово фіксувалися над військовими базами та аеропортами країни.

За словами речника енергетичної компанії Engie, проліт безпілотників не вплинув на роботу АЕС – усі системи функціонують у штатному режимі.

Крім того, за даними RTBF, повітряний рух в аеропорту Льєжа був перерваний в неділю після того, як були помічені безпілотники, повідомляє компанія з управління повітряним рухом Skeyes. Як підтвердив Крістіан Делькур, керівник відділу зв'язків з громадськістю аеропорту Льєжа, рух було призупинено після першого поміченого безпілотника близько 19:30 вечора. Згодом, близько 19:45, було помічено ще два дрони. Повітряний рух відновився близько 20:25.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус

Дрони над Бельгією

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія відправляє військових і техніку до Бельгії, щоб допомогти в протидії дронам