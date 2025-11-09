УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21369 відвідувачів онлайн
Новини Дрони РФ над Європою
1 590 16

Британія відправляє військових і техніку до Бельгії, щоб допомогти в протидії дронам

Британія відправила військових до Бельгії, щоб посилити її оборону від безпілотників

Велика Британія відправила військових і техніку до Бельгії для посилення оборони після вторгнення невідомих дронів у її повітряний простір.

Про це заявив начальник Штабу оборони Британії Річард Найтон в інтервʼю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британія допоможе протидіяти БпЛА 

За його словами, Бельгія звернулася до Британії за допомогою на початку тижня - після того як невідомі БпЛА залетіли на територію країни.

Найтон наголосив, що наразі невідомо, чи дрони у Бельгії були саме російського походження, однак додав, що, ймовірно, вони були "на замовлення Москви".

Читайте також: Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від безпілотників РФ

Дрони над Бельгією

Читайте також: Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус

Автор: 

Бельгія (511) Велика Британія (5960) дрони (8223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Просто Бельгія дуже сильно потерпає від дронів, в Брюсселі графіки відключень, не те що в успішній Україні.
показати весь коментар
09.11.2025 17:17 Відповісти
+5
Може, краще в Україну? Отримаєте значно більше досвіду, ще й захистите цивільних.
показати весь коментар
09.11.2025 17:11 Відповісти
+5
А в Бельгії настільки велике нашестя дронів, що аж війська Британії треба відправляти? Ідіократія на марші.
показати весь коментар
09.11.2025 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може, краще в Україну? Отримаєте значно більше досвіду, ще й захистите цивільних.
показати весь коментар
09.11.2025 17:11 Відповісти
Країни нати вже багато разів атаковані. І де та гарантія Потужних статей?
Та й Україні колись пророчили "парасольку нато"
показати весь коментар
09.11.2025 17:12 Відповісти
https://en.wikisource.org/wiki/North_Atlantic_Treaty
>The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
показати весь коментар
09.11.2025 17:17 Відповісти
Просто Бельгія дуже сильно потерпає від дронів, в Брюсселі графіки відключень, не те що в успішній Україні.
показати весь коментар
09.11.2025 17:17 Відповісти
Україна навіть реактори ЧАЕС не запускає, значить енергія (або ЯЗ) їй не потрібна.
показати весь коментар
09.11.2025 17:18 Відповісти
"Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами", і після цього дуже швидко звернулись до ЗС UK))))). такого цирку я ще ніколи не бачив.
показати весь коментар
09.11.2025 17:30 Відповісти
А в Бельгії настільки велике нашестя дронів, що аж війська Британії треба відправляти? Ідіократія на марші.
показати весь коментар
09.11.2025 17:30 Відповісти
"... Британія відправляє військових і техніку до ..." - в мене аж серце йокнуло.....
показати весь коментар
09.11.2025 17:43 Відповісти
хтось шарить у картах?
географія?
то, сьо?
британія? бельгія?
молю, благаю!
пришліть всю армію нато на захист португалії!
показати весь коментар
09.11.2025 17:47 Відповісти
Бельгійці "переслідували дрони на поліцейських машинах, два кілометри". Будуть переслідувати разом. Європа як карикатурна комедія. І схоже завжди такою була, телевізор я тебе вб'ю.
показати весь коментар
09.11.2025 18:07 Відповісти
А це не буде, боронь Боже, ескаляція?..
показати весь коментар
09.11.2025 18:39 Відповісти
буде але брити ********** єскаляювати
показати весь коментар
09.11.2025 21:16 Відповісти
це якась пародія потужності...
показати весь коментар
09.11.2025 21:15 Відповісти
 
 