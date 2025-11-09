1 590 16
Британія відправляє військових і техніку до Бельгії, щоб допомогти в протидії дронам
Велика Британія відправила військових і техніку до Бельгії для посилення оборони після вторгнення невідомих дронів у її повітряний простір.
Про це заявив начальник Штабу оборони Британії Річард Найтон в інтервʼю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британія допоможе протидіяти БпЛА
За його словами, Бельгія звернулася до Британії за допомогою на початку тижня - після того як невідомі БпЛА залетіли на територію країни.
Найтон наголосив, що наразі невідомо, чи дрони у Бельгії були саме російського походження, однак додав, що, ймовірно, вони були "на замовлення Москви".
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
Топ коментарі
+6 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар09.11.2025 17:17 Відповісти Посилання
+5 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар09.11.2025 17:11 Відповісти Посилання
+5 Светлана Круп
показати весь коментар09.11.2025 17:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й Україні колись пророчили "парасольку нато"
>The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
географія?
то, сьо?
британія? бельгія?
молю, благаю!
пришліть всю армію нато на захист португалії!