Британія відправляє військових і техніку до Бельгії, щоб допомогти в протидії дронам

Велика Британія відправила військових і техніку до Бельгії для посилення оборони після вторгнення невідомих дронів у її повітряний простір.

Про це заявив начальник Штабу оборони Британії Річард Найтон в інтервʼю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британія допоможе протидіяти БпЛА

За його словами, Бельгія звернулася до Британії за допомогою на початку тижня - після того як невідомі БпЛА залетіли на територію країни.

Найтон наголосив, що наразі невідомо, чи дрони у Бельгії були саме російського походження, однак додав, що, ймовірно, вони були "на замовлення Москви".

Дрони над Бельгією

