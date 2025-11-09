РУС
Новости Дроны РФ над Европой
235 8

Британия отправляет военных и технику в Бельгию, чтобы помочь в противодействии дронам

Великобритания отправила военных в Бельгию, чтобы усилить ее оборону от беспилотников

Великобритания отправила военных и технику в Бельгию для усиления обороны после вторжения неизвестных дронов в ее воздушное пространство.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Нейтон в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Британия поможет противодействовать БПЛА

По его словам, Бельгия обратилась к Великобритании за помощью в начале недели - после того, как неизвестные БПЛА залетели на территорию страны.

Нейтон подчеркнул, что пока неизвестно, были ли дроны в Бельгии именно российского происхождения, однако добавил, что, вероятно, они были "по заказу Москвы".

Читайте также: Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от беспилотников РФ

Дроны над Бельгией

Читайте также: Инциденты с дронами в Бельгии могут быть связаны с активами РФ, - Писториус

Автор: 

Бельгия (451) Великобритания (5187) дроны (5375)
Може, краще в Україну? Отримаєте значно більше досвіду, ще й захистите цивільних.
показать весь комментарий
09.11.2025 17:11 Ответить
Країни нати вже багато разів атаковані. І де та гарантія Потужних статей?
Та й Україні колись пророчили "парасольку нато"
показать весь комментарий
09.11.2025 17:12 Ответить
https://en.wikisource.org/wiki/North_Atlantic_Treaty
>The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
показать весь комментарий
09.11.2025 17:17 Ответить
Просто Бельгія дуже сильно потерпає від дронів, в Брюсселі графіки відключень, не те що в успішній Україні.
показать весь комментарий
09.11.2025 17:17 Ответить
Україна навіть реактори ЧАЕС не запускає, значить енергія (або ЯЗ) їй не потрібна.
показать весь комментарий
09.11.2025 17:18 Ответить
От як жеж можна було так обісратись брюсселю? Щоб зза якихость дронів тягнути саксів? А де жпотужні Нідерланди і Люксембупу"к"? Чому Британія. яка вийшла із ЄС? - а тому що це найближча країна із ЯО. Франція - "нє у деєл".
показать весь комментарий
09.11.2025 17:26 Ответить
"Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами", і після цього дуже швидко звернулись до ЗС UK))))). такого цирку я ще ніколи не бачив.
показать весь комментарий
09.11.2025 17:30 Ответить
А в Бельгії настільки велике нашестя дронів, що аж війська Британії треба відправляти? Ідіократія на марші.
показать весь комментарий
09.11.2025 17:30 Ответить
 
 