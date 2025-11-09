Британия отправляет военных и технику в Бельгию, чтобы помочь в противодействии дронам

Великобритания отправила военных и технику в Бельгию для усиления обороны после вторжения неизвестных дронов в ее воздушное пространство.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Нейтон в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Британия поможет противодействовать БПЛА

По его словам, Бельгия обратилась к Великобритании за помощью в начале недели - после того, как неизвестные БПЛА залетели на территорию страны.

Нейтон подчеркнул, что пока неизвестно, были ли дроны в Бельгии именно российского происхождения, однако добавил, что, вероятно, они были "по заказу Москвы".

Дроны над Бельгией

