Британия отправляет военных и технику в Бельгию, чтобы помочь в противодействии дронам
Великобритания отправила военных и технику в Бельгию для усиления обороны после вторжения неизвестных дронов в ее воздушное пространство.
Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Нейтон в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Британия поможет противодействовать БПЛА
По его словам, Бельгия обратилась к Великобритании за помощью в начале недели - после того, как неизвестные БПЛА залетели на территорию страны.
Нейтон подчеркнул, что пока неизвестно, были ли дроны в Бельгии именно российского происхождения, однако добавил, что, вероятно, они были "по заказу Москвы".
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
