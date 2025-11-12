ЕС разделился из-за требований к Великобритании по единому рынку, - Politico
Постоянные представители государств Европейского Союза во второй раз не смогли договориться о совместной переговорной позиции по будущему соглашению с Великобританией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, вопрос двусторонних отношений с Лондоном снова пришлось отложить после безрезультатного заседания в Брюсселе.
Разногласия между странами ЕС
Основное противоречие возникло из-за стремления Великобритании частично вернуться в единый рынок ЕС — в сфере электроэнергетики и сельского хозяйства.
По информации Politico, большинство стран-членов, возглавляемых Францией, считают, что Великобритания должна осуществлять "неотложные платежи" как цену за такой доступ.
В то же время Германия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия и Люксембург настаивают на более умеренной позиции, отмечая, что переговоры следует строить на соглашении, заключенном во время саммита в мае, где о дополнительных взносах не шла речь.
Лондон отверг требование Брюсселя
Британское правительство, по данным СМИ, отклонило первоначальное предложение ЕС — внести 6,75 млрд евро за доступ к программе перевооружения SAFE.
Для правительства Кира Стармера этот вопрос является политически чувствительным, ведь кампания за Brexit проходила под лозунгами прекращения финансовых выплат в ЕС.
"Мы стремимся перезагрузить отношения с Европой, но не вернуться к старым финансовым обязательствам", — отметил ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Основные тезисы
-
ЕС не согласовал общую переговорную позицию с Лондоном;
-
Франция требует обязательных взносов за доступ к рынку;
-
Германия и Нидерланды выступают за компромисс;
-
Великобритания отказалась платить 6,75 млрд евро за участие в программе SAFE;
-
Премьер Стармер стремится "перезагрузить" отношения с ЕС без восстановления финансовой зависимости.
Зараз тільки 30% британців вважають брекзит правильним рішенням, а 55% називають його помилкою.
Ідеологи розлучення з найближчим і найбільшим партнером обіцяли звільнити країну від іммігрантів і європейської бюрократії, заробити на торгівлі з рештою світу та почати жити самостійно.
Із усіх пунктів тільки останній виконаний, і той частково. Британія тепер вільна визначати власні правила гри (наприклад, вона може вводити податки на приватні школи, що в ЄС заборонено). Але бізнес все одно працює, оглядаючись на правила найбільшого і найближчого ринку.
У всьому іншому ситуація рівно протилежна тому, що обіцяли.
Імміграція не скоротилася, а виросла до рекордних висот, причому на заміну одиноким європейцям приїхали африканці та азійці з сім'ями.
Бюрократичні бар'єри для торгівлі виросли в кілька разів, а сама торгівля скоротилася, через що забуксувала і вся економіка.
Британія колись грала першу скрипку в ЄС - найбільшому на планеті політичному союзі з населенням 500 мільйонів людей і другою за розмірами економікою після США Тепер вона перетворилася на регіональну державу на периферії, не дивлячись на ядерну зброю і місце постійного члена Радбезу ООН.
"Це станеться тільки тоді і тільки в тому випадку, якщо діюча влада опиниться в ямі, з якої новий референдум здасться кращим виходом", - каже один із найбільш авторитетних соціологів країни Джон Кертіс із NatCen Social Research.
І воно здебільшого проєвропейське.