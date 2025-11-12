РУС
Новости Бюджет Евросоюза
ЕС разделился из-за требований к Великобритании по единому рынку, - Politico

ЕС разделился из-за требований к Великобритании относительно единого рынка

Постоянные представители государств Европейского Союза во второй раз не смогли договориться о совместной переговорной позиции по будущему соглашению с Великобританией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, вопрос двусторонних отношений с Лондоном снова пришлось отложить после безрезультатного заседания в Брюсселе.

Разногласия между странами ЕС

Основное противоречие возникло из-за стремления Великобритании частично вернуться в единый рынок ЕС — в сфере электроэнергетики и сельского хозяйства.

По информации Politico, большинство стран-членов, возглавляемых Францией, считают, что Великобритания должна осуществлять "неотложные платежи" как цену за такой доступ.

В то же время Германия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия и Люксембург настаивают на более умеренной позиции, отмечая, что переговоры следует строить на соглашении, заключенном во время саммита в мае, где о дополнительных взносах не шла речь.

Лондон отверг требование Брюсселя

Британское правительство, по данным СМИ, отклонило первоначальное предложение ЕС — внести 6,75 млрд евро за доступ к программе перевооружения SAFE.

Для правительства Кира Стармера этот вопрос является политически чувствительным, ведь кампания за Brexit проходила под лозунгами прекращения финансовых выплат в ЕС.

"Мы стремимся перезагрузить отношения с Европой, но не вернуться к старым финансовым обязательствам", — отметил ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Основные тезисы

  • ЕС не согласовал общую переговорную позицию с Лондоном;

  • Франция требует обязательных взносов за доступ к рынку;

  • Германия и Нидерланды выступают за компромисс;

  • Великобритания отказалась платить 6,75 млрд евро за участие в программе SAFE;

  • Премьер Стармер стремится "перезагрузить" отношения с ЕС без восстановления финансовой зависимости.

Топ комментарии
+2
Cтаріше покоління поступово вимирає, а йому на зміну підростає нове, яке не мало право голосу в 2016 році.
І воно здебільшого проєвропейське.
12.11.2025 00:10 Ответить
+2
Найбільшою помилкою Британії буде повторний стрибок на "брюсельські граблі". Цього разу їх німці з французами пустять "на органи" і Британія зникне з історії - 27 шакалів роздеруть як Тузік грілку. Британія втратить все -честь, гідність, незалежність, монархію, аристократію, трудову етику. Все. Поверненя Британії в ЄС це мрія ***** - ставити раком королівство корумпованими лапами Брюсселя...
12.11.2025 00:13 Ответить
+2
Британія розплачується за той пафосний популізм - Брекзіт.
12.11.2025 00:20 Ответить
BBC

Зараз тільки 30% британців вважають брекзит правильним рішенням, а 55% називають його помилкою.

Ідеологи розлучення з найближчим і найбільшим партнером обіцяли звільнити країну від іммігрантів і європейської бюрократії, заробити на торгівлі з рештою світу та почати жити самостійно.

Із усіх пунктів тільки останній виконаний, і той частково. Британія тепер вільна визначати власні правила гри (наприклад, вона може вводити податки на приватні школи, що в ЄС заборонено). Але бізнес все одно працює, оглядаючись на правила найбільшого і найближчого ринку.

У всьому іншому ситуація рівно протилежна тому, що обіцяли.

Імміграція не скоротилася, а виросла до рекордних висот, причому на заміну одиноким європейцям приїхали африканці та азійці з сім'ями.

Бюрократичні бар'єри для торгівлі виросли в кілька разів, а сама торгівля скоротилася, через що забуксувала і вся економіка.

Британія колись грала першу скрипку в ЄС - найбільшому на планеті політичному союзі з населенням 500 мільйонів людей і другою за розмірами економікою після США Тепер вона перетворилася на регіональну державу на периферії, не дивлячись на ядерну зброю і місце постійного члена Радбезу ООН.
12.11.2025 00:07 Ответить
Новий референдум якщо і трапиться, то нескоро. До нього не готові ні Британія, ні ЄС.

"Це станеться тільки тоді і тільки в тому випадку, якщо діюча влада опиниться в ямі, з якої новий референдум здасться кращим виходом", - каже один із найбільш авторитетних соціологів країни Джон Кертіс із NatCen Social Research.
12.11.2025 00:09 Ответить
Cтаріше покоління поступово вимирає, а йому на зміну підростає нове, яке не мало право голосу в 2016 році.
І воно здебільшого проєвропейське.
12.11.2025 00:10 Ответить
Найбільшою помилкою Британії буде повторний стрибок на "брюсельські граблі". Цього разу їх німці з французами пустять "на органи" і Британія зникне з історії - 27 шакалів роздеруть як Тузік грілку. Британія втратить все -честь, гідність, незалежність, монархію, аристократію, трудову етику. Все. Поверненя Британії в ЄС це мрія ***** - ставити раком королівство корумпованими лапами Брюсселя...
12.11.2025 00:13 Ответить
Тобі в кремлі за цю ***** проплатили?
12.11.2025 00:18 Ответить
Шість років жив в Лондоні і знаю про що говорю... Орбан не останній корумпований чорт ЄС. Будуть ще... Брюсель керував ультиматумами і знищив цілі сектори економіки Британії. Всю користь отримували німці і французи. Британці мали лише платити і слухатись. Врешті європейці вирішили знищити Лондонську біржу. І це стало останньою краплею яка призвела до Брекзіту. Британія не може бути членом Британського Союзу і членом Європейського Союзу одночасно - "Болівар не витримає двох". Здохне.
12.11.2025 00:29 Ответить
Все, чувак, можеш бігти до цілодобової каси, тільки супервайзер нехай тебе проштампує.
12.11.2025 01:50 Ответить
Британія розплачується за той пафосний популізм - Брекзіт.
12.11.2025 00:20 Ответить
Якщо проголосують ще сто разів, сто разів проголосують за вихід. Британці вважають себе занадто особливими та незалежними. Ніколи не підкоряться старухам-комісарам.
12.11.2025 04:51 Ответить
Це у старих консерваторів, молодь трохи більш розумніша.
12.11.2025 09:09 Ответить
Німці як завжди. Готові лягти під кожного. Вийшли і вийшли ***** просити привілеї назад.
12.11.2025 00:29 Ответить
 
 