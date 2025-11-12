ЕС разделился из-за требований к Великобритании по единому рынку, - Politico

Постоянные представители государств Европейского Союза во второй раз не смогли договориться о совместной переговорной позиции по будущему соглашению с Великобританией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, вопрос двусторонних отношений с Лондоном снова пришлось отложить после безрезультатного заседания в Брюсселе.

Разногласия между странами ЕС

Основное противоречие возникло из-за стремления Великобритании частично вернуться в единый рынок ЕС — в сфере электроэнергетики и сельского хозяйства.

По информации Politico, большинство стран-членов, возглавляемых Францией, считают, что Великобритания должна осуществлять "неотложные платежи" как цену за такой доступ.

В то же время Германия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия и Люксембург настаивают на более умеренной позиции, отмечая, что переговоры следует строить на соглашении, заключенном во время саммита в мае, где о дополнительных взносах не шла речь.

Лондон отверг требование Брюсселя

Британское правительство, по данным СМИ, отклонило первоначальное предложение ЕС — внести 6,75 млрд евро за доступ к программе перевооружения SAFE.

Для правительства Кира Стармера этот вопрос является политически чувствительным, ведь кампания за Brexit проходила под лозунгами прекращения финансовых выплат в ЕС.

"Мы стремимся перезагрузить отношения с Европой, но не вернуться к старым финансовым обязательствам", — отметил ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Основные тезисы

ЕС не согласовал общую переговорную позицию с Лондоном;

Франция требует обязательных взносов за доступ к рынку;

Германия и Нидерланды выступают за компромисс;

Великобритания отказалась платить 6,75 млрд евро за участие в программе SAFE;

Премьер Стармер стремится "перезагрузить" отношения с ЕС без восстановления финансовой зависимости.

