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АРМА призначила аукціон з пошуку управителя для виробника води "Моршинська" та "Миргородська"

торги

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило публічні торги з пошуку управителя для активів IDS Ukraine ‒ виробника мінеральної води під брендами "Моршинська" та "Миргородська".

Прийом тендерних пропозицій триватиме до  12 грудня, повідомляється на платформі Prozorro.

"Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції", ‒ зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відповідно до умов конкурсу, прибуток від роботи IDS Ukraine буде спрямовуватися до державного бюджету, окрім винагороди управителя. Очікується, що надходження до бюджету становитимуть щонайменше 24 млн грн щомісяця.

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Активи групи перебувають під арештом із 2022 року, оскільки їх пов’язують із російським олігархом Фрідманом, який знаходиться під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Як повідомлялося, в жовтні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації з представниками бізнесу щодо можливого управління корпоративними правами компаній, які фігурують у кейсі групи активів "Моршинської".

Автор: 

Кабмін (7883) Свириденко Юлія (424) IDS Ukraine (10)
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