"Укргазвидобування" викинуло "китайських тролів" з тендеру на постачання труб на 1,5 мільярда

АТ "Укргазвидобування" 21 листопада уклало угоду з компанією "Інтерпайп Україна" на постачання труб вартістю 1,55 мільярда гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до 30 вересня 2026 року замовник має отримати труби обсадні, безшовні із зовнішнім діаметром 177,8 мм (7 дюймів) з муфтовим різьбовим з’єднанням класу "Преміум".

Загалом у тендері взяли участь три компанії. Китайська фірма "Hunan Huge Trading Co., Ltd" зробила найдешевшу пропозицію, але з двох документів, які фірма завантажила у Prozorro, один був абсолютно чистою білою сторінкою у форматі .pdf, а другий файл у форматі .rar не відкривався у жодній програмі.

Тому замовник цілком законно відхилив цю пропозицію, віддавши підряд "Інтерпайпу" Пінчука, зазначає видання. Втім, через дії "китайських тендерних тролів" державне "Укргазвидобування" витратило зайвий тиждень на проведення торгів.

За підрахунками "Наших грошей", лише за останні два роки "Hunan Huge Trading" подавала пропозиції на десяток тендерів в Україні на загальну суму понад 5 млрд грн, і жодного разу не отримувала підряди через недоліки у документах або відсутність тендерного забезпечення.

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Як повідомлялося, в іншому тендері на постачання труб вартістю 1,57 мільярда гривень державне "Укргазвидобування" обрало переможцем компанію Liberty Tool International Inc. з Делаверу, яка могла вказати недостовірну інформацію.

Згідно із тендерною документацією, вона пропонує поставити труби виробництва Henyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка). При цьому постачальник вказав, що на запропоновані ним китайські труби діє нульова ставка антидемпінгового мита, хоча для Liberty Tool вона має становити 51,52%. Наразі договір з цією компанією ще не підписано.