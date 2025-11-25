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Новини
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"Інтерпайп" поставив труби для будівництва заводу з виробництва біодизелю в Іспанії

"Інтерпайп" поставив труби для будівництва заводу з виробництва біодизелю в Іспанії

"Інтерпайп" поставив лінійні труби для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.

Українська компанія виготовила для нього 350 тонн труб діаметром від 203,2 мм до 355,6 мм, що відповідають стандарту ASTM A-106 GR 6, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".

З використанням виготовленої в Україні трубної продукції буде збудовано трубопровід для транспортування пального на новому заводі з виробництва біодизелю другого покоління – з використаної харчової олії та відходів сільського господарства.

Таким чином, "Інтерпайп" продовжує поступальний розвиток своїх "зелених поставок" до країн Європи, зауважують в компанії.

"На європейському ринку декарбонізація вже стала мейнстрімом. Дедалі більше глобальних енергетичних компаній запускають "зелені" проєкти у сфері відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива. Ми постійно шукаємо нові ніші та працюємо над розробкою нової продукції, прагнучи задовольнити зростаючі потреби наших клієнтів", – прокоментував Хорхе Руїз, менеджер "Інтерпайпу" із продажу труб на ринках Європи.

Він додав, що "Інтерпайп" також візьме участь наступних етапах будівництва цього заводу.

Читайте також: "Інтерпайп" Пінчука за пів року сплатив 2,6 мільярда гривень податків і зборів

Як повідомлялося, раніше компанія "Інтерпайп" відвантажила безшовні труби для складного інженерного проєкту, що реалізується на висоті 3 000 метрів в Альпах.

Раніше "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила поставки трубної продукції для соляних шахт в Італії. "Інтерпайп" також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії.

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Рабочие места для украинцев готовим?
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25.11.2025 17:17 Відповісти
Робочі місця в Україні зберігаються. А вам до чого це?
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25.11.2025 18:14 Відповісти
Інтерпайп Пінчука ще в 2019 постачала труби і колеса на роZію.

Компанія "Інтерпайп" постачала труби та колеса до Росії. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-pinchuk-rf/30080810.html За даними "Схем", лише за перші п'ять місяців 2019 року обсяг експорту склав близько 1 мільярда гривень.
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25.11.2025 18:46 Відповісти

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