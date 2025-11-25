"Інтерпайп" поставив труби для будівництва заводу з виробництва біодизелю в Іспанії
"Інтерпайп" поставив лінійні труби для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.
Українська компанія виготовила для нього 350 тонн труб діаметром від 203,2 мм до 355,6 мм, що відповідають стандарту ASTM A-106 GR 6, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".
З використанням виготовленої в Україні трубної продукції буде збудовано трубопровід для транспортування пального на новому заводі з виробництва біодизелю другого покоління – з використаної харчової олії та відходів сільського господарства.
Таким чином, "Інтерпайп" продовжує поступальний розвиток своїх "зелених поставок" до країн Європи, зауважують в компанії.
"На європейському ринку декарбонізація вже стала мейнстрімом. Дедалі більше глобальних енергетичних компаній запускають "зелені" проєкти у сфері відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива. Ми постійно шукаємо нові ніші та працюємо над розробкою нової продукції, прагнучи задовольнити зростаючі потреби наших клієнтів", – прокоментував Хорхе Руїз, менеджер "Інтерпайпу" із продажу труб на ринках Європи.
Він додав, що "Інтерпайп" також візьме участь наступних етапах будівництва цього заводу.
Як повідомлялося, раніше компанія "Інтерпайп" відвантажила безшовні труби для складного інженерного проєкту, що реалізується на висоті 3 000 метрів в Альпах.
Раніше "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила поставки трубної продукції для соляних шахт в Італії. "Інтерпайп" також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії.
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Компанія "Інтерпайп" постачала труби та колеса до Росії. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-pinchuk-rf/30080810.html За даними "Схем", лише за перші п'ять місяців 2019 року обсяг експорту склав близько 1 мільярда гривень.