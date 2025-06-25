"Інтерпайп" відвантажив преміальні труби для видобутку газу в Румунії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" поставила насосно-компресорні труби із преміальним з’єднанням UPJ-M для оновлення 39 свердловин газового родовища Білчурешті на півдні Румунії.

Реалізація цього проєкту дозволить збільшити обсяг щоденного видобутку газу із 14 млн до 20 млн кубометрів, повідомляє пресслужба компанії.

"Це перший значний обсяг труб з різьбленням UPJ-M, який нам вдалося поставити не лише в Румунію, а й на європейський ринок в цілому. Конструкція преміального з’єднання UPJ-M ідеально підходить для газовидобутку завдяки високій герметичності та спротиву внутрішньому та зовнішньому тиску. Ми сподіваємося, що вдалий досвід спуску відкриє для нашої продукції дорогу і до інших нафтогазових проєктів регіону", – розповів директор "Інтерпайп" з продажу труб на ринок Європи Іван Мазанка.

В компанії зауважили, що протягом останнього десятиліття Румунія послідовно збільшує видобуток природного газу. Окрім розробки нових родовищ як на суходолі, так і на шельфі, країна ініціює модернізацію свердловин та газогонів і для порівняно старих проєктів. Зокрема, згадане раніше родовище Білчурешті було відкрито ще у 1962 році.

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Як повідомлялося, раніше компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт та поставила їх клієнту у Туреччині.

До того "Інтерпайп" розпочав поставки труб для проєкту в соляній промисловості в Італії (провінція Піза, регіон Тоскана).