"Інтерпайп" Пінчука за пів року сплатив 2,6 мільярда гривень податків і зборів

Упродовж першого півріччя 2025 року українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 2,62 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 9%.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відрахування до державного бюджету становили близько 1,82 млрд грн (+1%), до місцевих бюджетів – 406 млн грн (+33%).

Ще 397 млн грн (+32%) компанія перерахувала як єдиний соцвнесок.

"Інтерпайп" забезпечує роботою 9,5 тис. людей на п'яти виробничих підприємствах у Дніпропетровській області, що є прифронтовим регіоном.

Корпоративна Патронатна служба системно допомагає та забезпечує усім необхідним більш ніж 1 тис. працівників, які служать у лавах Збройних Сил України чи інших силових структур. Крім того, цей окремий структурний підрозділ компанії опікується на постійній основі ветеранами, родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених воїнів.

У 2024 році "Інтерпайп" перерахував до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. тонн трубної продукції та 115 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Раніше в липні повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" відвантажила безшовні труби для складного інженерного проєкту, що реалізується на висоті 3 тис. метрів.

До того "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила поставки трубної продукції для соляних шахт в Італії. Компанія також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії.