"Інтерпайп" почав постачати труби для надскладного високогірного проєкту в Альпах

Компанія "Інтерпайп" відвантажила безшовні труби для складного інженерного проєкту, що реалізується на висоті 3 000 метрів.

Проєкт передбачає повну реконструкцію існуючої оглядової вежі на гірськолижному курорті Тітліс, в громаді Енгельберг. До 2026 року вежу планують перетворити на місцевий туристичний об’єкт з ресторанами, барами та виставковим простором, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".

Зокрема, українська компанія постачатиме лінійні труби, виготовлені зі сталі марки S355J2H, відповідно до стандарту EN 10210-1/2. Такий продукт забезпечує високу конструкційну міцність, необхідну для будівництва в скельних породах, що схильні до ерозії під впливом вітру, снігу й води, низьких температур.

У будівництві таким трубам надають перевагу через високе співвідношення міцності до маси, що дозволяє створювати легкі, "повітряні" архітектурні конструкції, пояснили в компанії. Завдяки своїм властивостям ця продукція також використовується у будівництві офшорних платформ і мостів, суднобудуванні, а також у машино- та верстатобудуванні для забезпечення надійності при динамічних навантаженнях.

"Протягом останніх кількох років ми постачали труби для численних будівельних проєктів, тож частинка "Інтерпайп" є чи не в кожному куточку Європи. Але цей проєкт, безумовно, один із найвизначніших. Якісна сталь "Інтерпайп" забезпечить цілісність і міцність конструкції, тобто максимальну безпеку в гірських умовах", – розповів менеджер з продажу труб на європейський ринок Марсель Шмітц.

У компанії нагадали, що надають важливого значення поєднанню промисловості та сучасного мистецтва. Зокрема, частиною заводу "Інтерпайп Сталь" у Дніпрі є п’ять масштабних арт-інсталяцій відомого данського художника Олафура Еліассона.

"Тож цього разу ми пишаємося можливістю зробити свій внесок в унікальний об’єкт у самому серці Швейцарських Альп", – додали в "Інтерпайпі".

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Як повідомлялося, раніше "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила постачання трубної продукції для соляних шахт в Італії. Компанія також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії