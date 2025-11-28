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Новини банки
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Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини. ІНФОГРАФІКА

гривні,гривня,гроші

Жорстка монетарна політика регулятора дала відчутний ефект: українці все активніше тримають кошти на банківських рахунках і вкладаються у державні цінні папери. Головним стимулом стало збереження облікової ставки на високому рівні, завдяки чому гривневі інструменти стали реально прибутковими й здатними перекривати інфляцію.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на Національний банк України.

Ефект високої ставки

На початку 2025 року Національний банк підвищив облікову ставку до 15,5% і відтоді підтримує її на цьому рівні. Мета цього рішення була очевидною ‒ уберегти гривневі заощадження громадян від знецінення.

Цей крок спонукав комерційні банки піднімати відсотки за депозитами.

Нині фінустанови пропонують вкладникам такі умови:

  • середня дохідність: 13-16% річних;
  • чистий дохід (після сплати податків): 10-12% річних, залежно від терміну вкладу.

Конкурент депозитів: державні облігації

Регулятор фіксує зростання інтересу до альтернативного інструменту ‒ ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

Українці дедалі частіше обирають їх через дві ключові переваги:

  • вища дохідність: ставки перебувають у межах 12-18% річних;
  • відсутність податків: на відміну від депозитів, дохід від державних облігацій не оподатковується.

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гривня

Чи перекриває дохід інфляцію?

Головне для будь-якого інвестора ‒ чи збережеться реальна вартість його коштів. За оцінками НБУ та незалежних аналітичних центрів, прогноз інфляції на 2026 рік виглядає оптимістично:

  • аналітики очікують інфляцію нижче 10%;
  • власний прогноз НБУ ‒ близько 7%.

Оскільки прибутковість гривневих інструментів (10-18%) перевищує прогнозовану інфляцію (7-10%), українці мають так звану позитивну реальну ставку. Тобто гроші не просто зберігаються, а підвищують свою купівельну спроможність. Саме це й пояснює посилення інтересу до заощаджень у національній валюті, додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, станом на 1 листопада 2025 року сукупний обсяг депозитів фізичних осіб у банках України досяг 1,53 трлн грн, а за жовтень зріс на 19,4 млрд грн. Водночас гривневі кошти населення на рахунках уперше перевищили рівень у 1 трлн грн, повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Автор: 

банки (7234) вклади (133) гривня (1830)
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28.11.2025 13:25 Відповісти
Ага, розкажіть...овдп в доларі дуже швидко розбирають за день-два + в статистиці нбу як раз частка овдп в доларах перевищує суттєво гривневу

Навіщо обманювати
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28.11.2025 14:42 Відповісти

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