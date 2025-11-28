Євросоюз погодив нові правила для платіжних послуг: вони посилять протидію шахрайству

Європейська Рада та Європейський парламент погодилися на зміни до чинної директиви про платіжні послуги (PSD2), які, за їхніми словами, мають посилити протидію шахрайству та зробити ринок прозорішим.

Домовленість передбачає нові правила для платіжних сервісів, що оновлюють PSD2 і мають запровадити комплексну систему боротьби з шахрайством, повідомляє Finextra.

Цю систему створюють для протидії новим видам платіжних злочинів, зокрема так званому "підробному шахрайству", коли зловмисники видають себе за постачальника платіжних послуг клієнта (PSP), щоб завоювати довіру і підштовхнути користувача до шахрайських фінансових операцій.

Також план зобов’яже PSP обмінюватися даними, пов’язаними з шахрайською діяльністю. Крім того, перед переказом коштів номери IBAN мають перевірятися на відповідність імені власника рахунку ‒ як це вже діє для миттєвих переказів у євро. У разі невиконання обов’язків щодо застосування визначених запобіжних інструментів PSP нестимуть відповідальність.

Окремо вводиться вимога для великих онлайн-платформ і пошукових систем: вони зможуть рекламувати фінансові послуги споживачам у конкретній державі-члені лише тоді, коли компанія, що їх надає, належно врегульована і має дозвіл у цій країні.

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Нові правила також посилюють прозорість комісій. Оператори банкоматів юридично зобов’яжуть показувати користувачу всі комісії та застосований курс обміну перед підтвердженням операції. Аналогічно, компанії, які надають торговцям послуги карткових оплат, мають чітко пояснювати, які саме комісії вони стягують.

Водночас законодавці хочуть спростити доступ до готівки, насамперед для мешканців сільської місцевості, де банкоматів може бракувати. За новою схемою роздрібні торговці зможуть видавати готівку без необхідності робити покупку. Щоб уникнути зловживань, таке зняття буде можливе лише з використанням чіпа та PIN-коду, а максимальну суму обмежать 150 євро.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн ЄС погодили дорожню карту впровадження цифрового євро та механізм, який надасть Раді міністрів ЄС можливість обговорювати рішення ЄЦБ щодо емісії і впливати на ліміт коштів, що громадяни зможуть зберігати у цифрових гаманцях.

Проєкт цифрового євро має на меті зменшити залежність Євросоюзу від американських платіжних систем Visa та Mastercard і стати відповіддю на глобальне поширення стейблкоїнів, прив’язаних до долара. Концепція передбачає створення електронних гаманців під гарантії ЄЦБ із посиленими вимогами до прозорості, приватності та нагляду.