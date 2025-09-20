ЄС прискорить запуск цифрового євро для зменшення залежності від Visa та Mastercard, – Reuters

Міністри фінансів ЄС погодили дорожню карту запровадження цифрового євро і механізм, який дасть Раді міністрів ЄС право обговорити рішення ЄЦБ про емісію та впливати на ліміт зберігання коштів у цифрових гаманцях громадян.

Про це повідомляє Reuters за пісдумками зустрічі міністрів, яка відбулася напередодні.

"Перед тим як ЄЦБ ухвалить фінальне рішення щодо випуску, буде можливість обговорення в Раді міністрів", – заявив голова Єврогрупи Пасхал Донох’ю.

Проєкт цифрового євро покликаний зменшити залежність ЄС від американських платіжних систем Visa та Mastercard та відповісти на глобальне просування стейблкоїнів, прив’язаних до долара. Концепція передбачає створення електронних гаманців, які гарантуватиме ЄЦБ з посиленими вимогами до прозорості, приватності та нагляду.

Попри прогрес у обговоренні цього питання, відповідне законодавство у ЄС все ще на розгляді. Єврокомісія подала проєкт у червні 2023 року, Рада ЄС планує завершити свою частину до кінця року, а ЄЦБ очікує на повне ухвалення законодавства до червня 2026 року. Після цього знадобиться ще близько 2,5-3 років на повноцінне розгортання системи.

"Цифровий євро – це також політична заява про суверенітет Європи у платіжній інфраструктурі", – наголошувала президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Також зазначається, що окремі країни ЄС мають національні цифрові платіжні рішення, однак жодне з них не працює по всьому блоку.

Таким чином, загальний борг світу трохи перевищує 235% світового валового внутрішнього продукту.