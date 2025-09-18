Загальний світовий борг перевищив $250 мільйонів, – МВФ

Міжнародний валютний фонд заявив у своєму звіті, що загальний борг світу збільшився до $251 трлн в долароваму еквіваленті.

Таким чином, загальний борг світу трохи перевищує 235% світового валового внутрішнього продукту, повідомляє Укрінформ із посиланням на блог МВФ.

При цьому глобальний приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року.

Як зазначається, це відображає скорочення зобов'язань домогосподарств та незначні зміни в боргу нефінансових корпорацій.

Натомість, державний борг світу зріс майже до 93% ВВП ($251 трлн). При цьому державний борг зріс до $99,2 трлн, а приватний борг зменшився до $151,8 трлн.

У США державний борг минулого року зріс до 121% ВВП (зі 119% роком раніше), тоді як у Китаї він збільшився до 88% (з 82%).

За винятком Китаю, державний борг у країнах, що розвиваються, в середньому знизився до менш ніж 56%.

Окрім того, тенденції приватного боргу суттєво відрізнялися залежно від країни.

У США спостерігалося значне падіння (на 4,5 процентних пунктів, до 143% ВВП), тоді як у Китаї зафіксовано зростання на 6 пунктів, до 206 % ВВП.

Як повідомлялося, український уряд прогнозує, що державний борг України наприкінці 2026 року може досягти 106% ВВП.

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 31 липня 2025 року становив 7,77 трлн грн ($186,13 млрд в еквіваленті).