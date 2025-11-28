Програма відновлення України: ще 9 проєктів громад отримають фінансову підтримку

На засіданні експертної робочої групи з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів було рекомендовано до підтримки 9 проєктів громад. Із них три планують упровадити в межах флагманського проєкту Мінрозвитку "Рух без бар'єрів".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Йдеться про втілення ініціатив у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, Програми з відновлення України та Програми відновлення України III. За підсумками розгляду поданих громадами пропозицій до реалізації рекомендовано 9 проєктів. Серед них 3 ‒ у межах флагманського проєкту Мінрозвитку "Рух без бар’єрів": у Тальнівській громаді Черкаської області, Моршинській громаді Львівської області та Олександрійській громаді Кіровоградської області.

"Безбар’єрні маршрути ‒ це транспортно-пішохідні шляхи, які громади облаштовують, щоб забезпечити безпечний і доступний простір для ветеранів, людей старшого віку, осіб з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми та інших маломобільних груп населення", ‒ пояснили у відомстві.

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Також погоджено ще 6 проєктів за напрямками:

один у Волинській області ‒ щодо будівництва та розміщення газопоршневих і газотурбінних установок, зокрема когенераційних і блочно-модульних котелень;

один у Рівненській області ‒ щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров’я;

4 проєкти у Запорізькій області ‒ реконструкція системи опалення та будівництво укриття в медзакладах, капітальний ремонт лікарні з розміщенням центру гострої реабілітації, а також будівництво Центру безпеки громадян.

З 11 по 30 вересня громади могли подавати пропозиції для залучення фінансування на проєкти відновлення та розвитку. Заявки приймали через цифрову екосистему DREAM. Загалом надійшло 677 заявок на суму 24,2 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій оголосило про старт прийому заяв від територіальних громад для участі в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла. Подати заявки громади можуть до 12 грудня.

Ініціатива передбачає зведення соціального житла, яке перебуватиме у власності громад і надаватиметься в оренду за пільговими цінами внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, родинам загиблих захисників, учителям, лікарям та працівникам критичної інфраструктури.