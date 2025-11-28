Експорт брухту загрожує економічній безпеці України, обмеження потрібні ще "на вчора", – Каленков

Проблема експорту металобрухту з України набула характеру загрози економічній безпеці нашої країни, українським металургам ще "на вчора" потрібні дієві заходи для стабілізації ринку в умовах воєнних дій.

Про це президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив в інтерв’ю GMK Center.

"Це ставить під загрозу роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу, бо посилює дефіцит брухту всередині України. Металурги ще на початку поточного року зверталися до уряду із закликом у той чи інший спосіб обмежити відтік стратегічної сировини за межі країни", – розповів Каленков.

За його оцінками, наразі на українському ринку спостерігається дефіцит брухту, який за 9 місяців становив 180 тис. тонн.

"У 2025 році ситуація лише погіршилася: вже за підсумками січня-вересня обсяги експорту брухту перевищили ті, що були зафіксовані за весь 2024 рік, і становили 312 тис. тонн (зростання +54%). Тому на тлі таких вкрай несприятливих тенденцій, які загрожують економіці країни, уряд зробив перші кроки до ухвалення державного та вольового рішення – тимчасово обмежити експорт металобрухту", – наголосив голова "Укрметалургпрому".

Він назвав ініціативу Кабміну встановити нульову квоту на експорт металобрухту з 1 січня 2026 року "економічно обґрунтованою".

"Метал, виготовлений із переробленого брухту й експортований, приносить у бюджет у 8-10 разів більше надходжень, аніж сировинний брухт, вивезений транзитом через ЄС. За нашими оцінками, втрати валютної виручки за такою схемою за 9 місяців становили $0,5-1,1 млрд", – зауважив президент асоціації.

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Олександр Каленков також нагадав про соціальний фактор, адже переважна більшість металургійних заводів розташовані у прифронтових регіонах, а деякі навіть у зонах активних бойових дій.

"Вони забезпечують десятки тисяч робочих місць у цих областях, а одне робоче місце у металургійному виробництві формує 4-5 робочих місць у суміжних галузях. Отже, якщо підсумувати, враховуючи металургів, суміжників і членів їхніх сімей, то йдеться про забезпечення роботою та доходом приблизно 1 млн українців у прифронтових регіонах", – зазначив голова об'єднання.

Він також наголосив, що нульова квота та експортне мито у 180 євро за тонну сформують загальну інфраструктуру, яка дасть можливість зберегти стратегічну сировину, тобто металобрухт, всередині країни.