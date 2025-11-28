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Новини
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Експорт брухту загрожує економічній безпеці України, обмеження потрібні ще "на вчора", – Каленков

президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков

Проблема експорту металобрухту з України набула характеру загрози економічній безпеці нашої країни, українським металургам ще "на вчора" потрібні дієві заходи для стабілізації ринку в умовах воєнних дій.

Про це президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив в інтерв’ю GMK Center.

"Це ставить під загрозу роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу, бо посилює дефіцит брухту всередині України. Металурги ще на початку поточного року зверталися до уряду із закликом у той чи інший спосіб обмежити відтік стратегічної сировини за межі країни", – розповів Каленков.

За його оцінками, наразі на українському ринку спостерігається дефіцит брухту, який за 9 місяців становив 180 тис. тонн.

"У 2025 році ситуація лише погіршилася: вже за підсумками січня-вересня обсяги експорту брухту перевищили ті, що були зафіксовані за весь 2024 рік, і становили 312 тис. тонн (зростання +54%). Тому на тлі таких вкрай несприятливих тенденцій, які загрожують економіці країни, уряд зробив перші кроки до ухвалення державного та вольового рішення – тимчасово обмежити експорт металобрухту", – наголосив голова "Укрметалургпрому".

Він назвав ініціативу Кабміну встановити нульову квоту на експорт металобрухту з 1 січня 2026 року "економічно обґрунтованою".

"Метал, виготовлений із переробленого брухту й експортований, приносить у бюджет у 8-10 разів більше надходжень, аніж сировинний брухт, вивезений транзитом через ЄС. За нашими оцінками, втрати валютної виручки за такою схемою за 9 місяців становили $0,5-1,1 млрд", – зауважив президент асоціації.

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Олександр Каленков також нагадав про соціальний фактор, адже переважна більшість металургійних заводів розташовані у прифронтових регіонах, а деякі навіть у зонах активних бойових дій.

"Вони забезпечують десятки тисяч робочих місць у цих областях, а одне робоче місце у металургійному виробництві формує 4-5 робочих місць у суміжних галузях. Отже, якщо підсумувати, враховуючи металургів, суміжників і членів їхніх сімей, то йдеться про забезпечення роботою та доходом приблизно 1 млн українців у прифронтових регіонах", – зазначив голова об'єднання.

Він також наголосив, що нульова квота та експортне мито у 180 євро за тонну сформують загальну інфраструктуру, яка дасть можливість зберегти стратегічну сировину, тобто металобрухт, всередині країни.

"Мито блокує прямий експорт до Туреччини, однак не діє у торгівлі з країнами ЄС. Недобросовісні експортери користуються цим, вивозячи брухт транзитом до європейських портів, звідки він прямує до Туреччини та Індії – країн, що купують енергоносії в РФ і тим самим опосередковано підтримують її агресію. Тобто, більша частина українського брухту прямує через порти ЄС транзитом, а не залишається у європейських металургів, тож фактично Євросоюз і Україна "власноруч годують конкурентів", – підкреслив президент "Укрметалургпрому", додавши, що він очікує активний спротив запровадженню нульової квоти з боку експортерів металобрухту, серед яких чимало компаній із сумнівною репутацією.

Автор: 

експорт (4235) метал (549) металобрухт (296) Новини компаній (3976) Укрметалургпром (57) Каленков Олександр (9)
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Топ коментарі
+6
купуй брух по ринковим цінам і не гавкай.
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28.11.2025 14:58 Відповісти
+3
Яка нахабна брехня! Каленков бреше заради своїх надприбутків. Єдине чому загрожує експорт металлобрухту, це стаки Каленкова та компанії.
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28.11.2025 14:52 Відповісти
+2
Ви не розумієте, треба безкоштовно здавати брухт ахметову.
Краще, звісно, доплачувати ще за переробку (як було з вугіллям), але...
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28.11.2025 15:45 Відповісти
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Яка нахабна брехня! Каленков бреше заради своїх надприбутків. Єдине чому загрожує експорт металлобрухту, це стаки Каленкова та компанії.
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28.11.2025 14:52 Відповісти
вы из Германии, больше всего обеспокоены проблемами в Украине... вам то плевать на экономику страны, рабочие места, вам там на пособии уютно и сыто
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01.12.2025 19:00 Відповісти
Дурна комуняча пропаганда детектед!
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02.12.2025 00:33 Відповісти
купуй брух по ринковим цінам і не гавкай.
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28.11.2025 14:58 Відповісти
Ви не розумієте, треба безкоштовно здавати брухт ахметову.
Краще, звісно, доплачувати ще за переробку (як було з вугіллям), але...
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28.11.2025 15:45 Відповісти
Интересно, что когда УЗ или Укрэнерго говорит то же самое рядовым жителям страны, все расстроены))
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01.12.2025 14:03 Відповісти
за УЗ нічого не скажу, а за Укренерго точно знаю, що у нас зараз тариф такий, що ахметка в нормальних плюсах, а про енергоатом взагалі мовчу, там прибуток мабуть 300%
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01.12.2025 14:30 Відповісти
Но тарифы всё ещё ниже, чем в Европе. А по поводу Энергоатома... Боюсь, что не Энергоатом в плюсах, но кто-то точно в плюсе))
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01.12.2025 19:19 Відповісти
тарифи нижчі бо з\п шахтарів нижчі, з\п енергетиків нижчі, в ремонти ніхто не вкладає гроші.
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01.12.2025 19:32 Відповісти
Ага, а зарплату набсоветов и глав Вы-то позабыли)) Но в целом зарплата тут практически никакой роли не играет
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01.12.2025 20:16 Відповісти
УЗ державна монополія
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02.12.2025 00:22 Відповісти
Все хочуть на дурняк , на шару . Як в тому анекдоті - шара обйома нє імєєт
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28.11.2025 16:15 Відповісти
К слову, та же Турция, которая активно конкурирует с нами, уже давным давно ограничивает экспорт лома и никого даже не спрашивает
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01.12.2025 14:02 Відповісти
Ага - добрий приклад. А нічого, що у Турції гіперінфляцфя?
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02.12.2025 00:26 Відповісти
Хорошо, что у нас не гиперинфляция и всё в порядке))
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02.12.2025 10:11 Відповісти

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